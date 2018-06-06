Минпромторг надеется на скорое принятие поправок по мобильной торговле

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минпромторг РФ надеется на принятие в ближайшее время поправок в законодательство для регулирования нестационарной и мобильной торговли, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сейчас мы предпринимаем все усилия, чтобы создать благоприятную нормативную базу для развития новых форматов. Рассчитываем, что подготовленные нами поправки в части нестационарной и мобильной торговли, которых с нетерпением ждут представители малого бизнеса, в ближайшее время будут приняты", — сказал Мантуров, выступая на пленарной сессии Недели российского ритейла.

Другой торговый формат, который Минпромторг намерен продвигать — стрит-ритейл. "Мы начали прорабатывать с градостроителями, урбанистами, специалистами по коммерческой недвижимости возможности снятия излишних технических ограничений", — рассказал министр.

Мантуров указал, что министерство последовательно выступает за снижение административных барьеров и избыточной зарегулированности в торговле. "За последние два года в Минпромторг поступило более 100 законопроектов, из которых около 80 предусматривали дополнительное "закручивание гаек" и были откровенно вредны для отрасли", — отметил глава Минпромторга.

"Естественно, мы вынуждены были их отклонить. Мы всегда выступали и будем выступать за разумное сочетание государственного регулирования и саморегулирования, которое создает драйверы роста российской торговли", — добавил Мантуров.