Предприятия легпрома получат субсидии на модернизацию и рост производства

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минпромторг РФ определил победителей конкурсных отборов среди предприятий легпрома на получение субсидий на общую сумму 632,6 миллиона рублей по кредитам на техническое перевооружение производства и на увеличение объемов выпуска продукции, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Предприятия подавали заявки с 25 апреля по 15 мая на два конкурсных отбора — на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проектов по техническому перевооружению, и на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных на реализацию проектов увеличения объемов производства.

За право получения субсидий на возмещение затрат по техперевооружению боролись 15 инвестпроектов в сфере легпрома. Победителями признаны 11 заявок, в том числе от ОАО "Залесье", ОАО ХБК "Шуйские ситцы", ООО "Ткацкая фабрика "Лента" имени 8 марта" и другие. Объем бюджетных средств по этой мере поддержки в 2018 году составляет 70 миллионов рублей.

В конкурсе на возмещение части затрат, направленных на увеличение объемов производства продукции приняли 38 компаний, лидирующие позиции заняли ЗАО "Корпорация "Глория Джинс", АО по производству обуви "Ионесси", ООО "Авангард" и другие, говорнтися в сообщении. Объем бюджетных средств по данной мере поддержки в 2018 году составляет 562,6 миллиона рублей.