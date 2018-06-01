В России впервые запускают годовой эксперимент по маркировке обуви

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года запускается добровольный эксперимент по маркировке обувных товаров, сообщает Минпромторг РФ.

Целью эксперимента является апробация механизма маркировки обуви для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту продукции, повышение собираемости таможенных и налоговых платежей. Соответствующее постановление правительства РФ подписано 30 мая текущего года, координатором проекта выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

"Важно отметить, что маркировка предоставит возможность оградить национальный рынок от нелегальной продукции, тем самым поддержав отечественных производителей и законопослушных участников рынка, которые будут защищены от "искаженной конкуренции", поскольку система не позволит нелегальному товару обращаться на рынке. Немаловажная роль отводится и защите интересов потребителей. Ведь наличие маркировки позволит покупателю быть уверенным в том, что он приобретает легальный товар, а, следовательно, получает возможность реализовывать в полном объеме свои права и осуществлять потребительский контроль, — отметил статс-секретарь", — цитируется в сообщении замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Представитель ведомства подчеркнул, что инициатива по расширению перечня маркируемой продукции исходила от самого бизнес-сообщества, представители которого отметили необходимость распространения маркировки в первую очередь на обувь.

"Ряд компаний уже сейчас заявляют о желании принять участие в добровольном эксперименте. Таким образом, производители смогут защитить собственные бренды от репутационных рисков, связанных с контрафактной продукцией, а также повысить прозрачность взаимодействия с собственными контрагентами", — сообщил Евтухов, напомнив, что участники рынка уже используют собственные вариации маркировки для складского учета, логистики и иных хозяйственных операций.

Запуск эксперимента, считают в Минпромторге, позволит также оценить целесообразность перехода на обязательную маркировку обуви и результативность разрабатываемой системы.

"Введение системы маркировки не должно повлечь повышения стоимости обувных товаров у добросовестных участников рынка, так как при разработке проекта особое внимание уделяется тому, чтобы этот проект максимально вписывался в существующие технические и бизнес-процессы", — отметил Евтухов.