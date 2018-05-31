Бизнес-миссия ведущих российских текстильных предприятий в Милан

Представители 14 ведущих предприятий текстильной и швейной отрасли России посетили с бизнес-миссией столицу итальянской моды – Милан. Они познакомились с рядом инновационных производств отрасли, провели переговоры о поставке для российских предприятий раскройного и швейного оборудования, техники для печати на ткани и выпуска бесшовных изделий. Бизнес-миссия организована под эгидой Минпромторга РФ.