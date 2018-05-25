Минпромторг работает над введением общероссийской системы маркировки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Минпромторг РФ активно работает с бизнес-сообществом над введением общероссийской системы маркировки и прослеживаемости товаров, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов на панельной сессии в рамках ПМЭФ, посвященной международной координации в борьбе с незаконным оборотом промпродукции.

"Мы активно работаем с бизнес-сообществом над введением общероссийской системы маркировки и прослеживаемости товаров. Когда мы начали нашу работу, одной из первых отраслей стал легпром. Представители отрасли заявили проблему присутствия на рынке контрафакта как одну из основных, наряду с доступом к заемным средствам", — привели слова Евтухова в пресс-службе Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Как отмечается в сообщении, если объем контрафактной продукции в сфере легпрома в 2015 году составлял более 1 триллиона рублей, то после введения маркировки, уже в 2016 году, — 903 миллиарда рублей, соответственно взысканы миллиарды обязательных платежей в бюджет.

"На данный момент определена модель функционирования системы и перечень товаров, в отношении которых принято решение о введении обязательной маркировки. Это обеспечит здоровую рыночную конкуренцию и позволит автоматизировать процессы, оцифровать отчетность и логистику. Пилотный проект по маркировке меховых изделий снизил объем незаконного оборота и увеличил розничные продажи в 14 раз — с 8,5 миллиарда рублей до 121,7 миллиарда рублей" — добавил Евтухов.