Евтухов рассказал о преимуществах передачи торгпредств Минпромторгу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Решение о передаче торгпредств от министерства экономического развития к министерству промышленности и торговли очень важно, так оно поможет продвинуться РФ в международном экономическом сотрудничестве, заявил РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник своим указом передал Минпромторгу от Минэкономразвития руководство торговыми представительствами РФ и управление их недвижимостью. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, передача торговых представительств Минпромторгу позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, то есть на тех задачах, которыми и так в настоящий момент занимается министерство промышленности.

По словам замминистра, торгпредства должны играть ключевую роль в выполнении задачи президента по увеличению объема экспорта.

"Их KPI, торгпредств, должен состоять в том, что они должны наращивать объем продажи российской продукции за рубежом. В том числе и позиционирование бренда "сделано в России". Это огромная работа. То есть работа торгпредств должна заключаться не в том, чтобы (исполнять — ред.) представительские функции, а в том чтобы помогать нашим компаниям устанавливать связи. Особенно в условиях этих санкций, при том что большинство западных компаний для них эти санкции абсолютно неинтересны, не нужны", — сказал Евтухов, отметив, что торгпредства также могут восстанавливать связи в странах, которые ввели санкции.

"Это очень важное решение. На мой взгляд, мы здесь существенно продвинемся и именно поэтому, уверен, такое решение было принято. Оно логично…. Много раз передача торгпредств обсуждался на различных уровнях, площадках. И бизнес об этом говорил: "Нам было бы удобнее, чтоб торгпредства были у Минпромторга". Я надеюсь, что интересы министерства экономического развития никак не ущемились", — подытожил Евтухов.