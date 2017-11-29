Мантуров надеется, что Роспотребнадзор получит право контрольных закупок

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ надеется, что Роспотребнадзор уже в первой половине 2018 года получит полномочия по проведению в стране контрольных закупок, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"На площадке государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции мы ведём работу по наделению Роспотребнадзора полномочиями по осуществлению контрольных закупок", — сказал Мантуров, выступая на Всероссийском форуме лёгкой промышленности.

"Тем самым мы купируем риски выхода на прилавки немаркированных товаров и обеспечиваем эффективность контроля за соблюдением технических регламентов. Рассчитываем, что уже в первой половине следующего года соответствующие поправки будут внесены в нормативно-правовые акты", — добавил он.

Госдума в начале ноября приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Роспотребнадзор полномочиями по применению контрольных закупок при государственном надзоре в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре.

В рамках контрольных закупок Роспотребнадзор будет проверять соблюдение компаниями или индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.