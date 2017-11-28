Минпромторг хочет удвоить к 2025 году экспортный потенциал легпрома

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ ставит задачу как минимум удвоить экспортный потенциал российской легкой промышленности к 2025 году, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Наш экспорт в этом году показывает очень хороший положительный результат, надеюсь, что будет так же и в следующем году. В рамках стратегии мы ставим задачу к 2025 году удвоить как минимум экспортный потенциал российской легкой промышленности", — сказал Евтухов, выступая на Всероссийском форуме легкой промышленности.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт из России текстиля, текстильных изделий и обуви в 2016 году составил 912,2 миллиона долларов, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них — 262,6 миллиона долларов. Доля легкой промышленности в структуре российского экспорта по итогам прошлого года составила 0,4%.

Евтухов также отметил, что производство в сфере легкой промышленности в 2016 году показало хорошие результаты. "По итогам 2017 года мы также ожидаем позитивные для нас для всех цифры", — добавил замминистра.

По данным Росстата, объем отгрузок в прошлом году в текстильном и швейном производстве составил 344,5 миллиарда рублей (рост на 7% по сравнению с 2015 годом), в производстве кожи, изделий из кожи и обуви — 58,9 миллиарда рублей (увеличение на 7,9%).

Минпромторг РФ ожидает рост производства в легкой промышленности по итогам 2017 года как минимум до 413 миллиардов рублей.

Главными темами IV Всероссийского форума легкой промышленности, организатором которого выступает Минпромторг России, станут обсуждение ключевых направлений государственной политики в области поддержки и развития отечественного легпрома, а также проблем сбыта продукции и продвижения товаров на внутреннем рынке.

Форум, в котором принимают участие представители власти и бизнеса, продлится до 29 ноября. В рамках первого дня пройдет форсайт-сессия "Будущее российской легкой промышленности в четвертой промышленной революции", в ходе которой будут обсуждены позиция России в мировом инновационном марафоне, готовность страны к наступлению "четвертой промышленной революции". Кроме того, будет обсуждаться концепция Индустрии 4.0 и ее внедрение на предприятиях легкой промышленности, а также вопросы цифрового проектирования и моделирования, новых материалов, аддитивных технологий, индустриального интернета и робототехники.

Участники форума также смогут посетить лекцию, посвящённую истории костюма, и принять участие в круглом столе, посвященном кадровым вопросам легкой промышленности и инновациям в легпроме.

Второй день форума будет посвящён сырьевым вопросам легкой промышленности, а также теме борьбы с нелегальным производством и товарооборотом, контрафактом, фальсификатом и серым импортом. В рамках круглых столов и дискуссионных панелей продолжится обсуждение Стратегии развития легкой промышленности до 2025 года, а также вопросов совершенствования нормативной деятельности в легпроме с учетом интересов всех участников рынка. Также в программе дня пленарное заседание по теме "Легпром — курс на развитие потребительского сектора".

Форум завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса производителей легпрома "ТОП-10 ГОДА".