IV Всероссийский Форум легкой промышленности пройдет 28-29 ноября в Москве

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. "Четвертый Всероссийский Форум легкой промышленности", организатором которого выступает Минпромторг России, пройдёт 28-29 ноября в Москве, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

В рамках первого дня форума планируется круглый стол "Реалии и перспективы российской легкой промышленности в ритейле", посвященный сбыту продукции, работе по продвижению российских брендов и взаимодействию брендов с производством и сетями, онлайн и офлайн торговле. Кроме того, пройдёт круглый стол по теме "Финансовые меры поддержки лепрома", а также мероприятие, посвященное геотекстилю и его роли в строительстве автодорог.

У посетителей форума будет возможность принять участие в практической сессии организаторов выставки ISPO, на которой можно будет узнать о крупнейшем международном мероприятии в спортивной индустрии.

В первый день также пройдет форсайт-сессия "Будущее российской легкой промышленности в четвертой промышленной революции", посвященная обсуждению позиции России в мировом инновационном марафоне. Будет обсуждаться концепция Индустрии 4.0 и ее внедрение в предприятия легкой промышленности, а также вопросы цифрового проектирования и моделирования, новых материалов, аддитивных технологий, индустриального интернета и робототехники.

Второй день будет посвящён сырьевым вопросам, а также борьбе с нелегальным производством и товарооборотом, контрафактом, фальсификатом и серым импортом.

В рамках круглых столов и дискуссионных панелей продолжится обсуждение Стратегии развития легкой промышленности до 2025 года, вопросов совершенствования нормативной деятельности в легпроме с учетом интересов всех участников рынка.

В программе дня также пленарное заседание по теме "Легпром — курс на развитие потребительского сектора".

Форум завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса производителей легпрома "ТОП-10 ГОДА".