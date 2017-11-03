Минпромторг сохранит кредитные льготы для легкой промышленности на три года

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минпромторг России намерен сохранить на ближайшие три года такие меры государственной поддержки легкой промышленности как субсидирование процентов по кредитам, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

"Мы планируем в ближайщие три года сохранить такие эффективные меры господдержки, как субсидирование процентов по кредитам на сырье, текущую деятельность и техническое перевооружение, субсидирование производства камвольных и поливискозных тканей для школьной формы, а также на реализацию программы льготного лизинга оборудования. Кроме того, будет продолжено активное сотрудничество с ведущими иностранными брендами в рамках контрактного производства", — сказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на совещание по вопросам развития швейной промышленности на этой неделе.

В совещании принимали участие ЗАО "Псковская швейная фабрика "Славянка", представители Российской Оутдор Группы, ОАО ХБК "Шуйские ситцы", "SportTex", ООО ТД "Антей", ООО "Верона" представители ведущих предприятий отрасли, Российского союза производителей одежды и Союзлегпрома, а также бренд "Светлана Вентура".

"Легкая промышленность, особенно в сегменте одежды, обуви и домашнего текстиля — большая часть всего торгового оборота страны. По итогам 2016 года рынок швейных изделий составил порядка 1,9 триллиона рублей. Мы намерены сосредоточить усилия на поддержке развития в России швейного и обувного производства. У нас здесь есть достаточно хорошие компетенции. Несмотря на то, что потребительский спрос на отечественную продукцию пока не так высок, можно уверенно заявлять, что мы научились работать не хуже европейских и китайских конкурентов", — заявил на совещании Евтухов.