Первый Международный форум моды стартует в Петербурге 1 ноября

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Международный форум моды (МФМ) впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 1 ноября по 4 ноября при поддержке министерства промышленности и торговли России и правительства Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

"Форум станет серьёзной дискуссионной и презентационной площадкой для наших производителей. Амбициозные предприниматели как малого, так и крупного бизнеса настроены решительно на улучшение качества продукции и рост объема производств как на внутреннем, так и внешнем рынках. Мы уверенно движемся к поставленной цели — возвращение Санкт-Петербургу статуса законодателя мод, и МФМ станет одним из доказательств этому", — заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В рамках МФМ состоится презентация обновленной версии Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года, пройдут дискуссии по актуальным вопросам производства, технологиям и дизайну, а также образованию и проблемам продвижения в модной индустрии.

В работе форума примут участие представители промышленности, дизайнеры, эксперты, гости из России, ближнего и дальнего зарубежья. Насыщенная четырехдневная программа включит в себя панельные дискуссии, лекции, выступления ведущих специалистов в области моды, мастер-классы, дебаты, круглые столы и выступления в формате TED Talks. Все дни Международного Форума Моды будут сопровождаться развлекательной программой: модными показами и afterparties.