Российские производители спецодежды и СИЗ представили коллективный стенд на 31-й Международной выставке охраны труда А+А в Дюссельдорфе. Участие России в выставке традиционно показывает хорошие результаты с точки зрения продвижения продукции на международный рынок. Экспозиция организована Минпромторгом РФ совместно с Минтрудом РФ.
Россия расширяет международное партнерство по линии продаж спецодежды и СИЗ
16:3527.10.2017
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© Фото : РустекстильМеждународная выставка охраны труда А+А более 50 лет является самым масштабным событием в области защиты, гигиены и охраны труда для международных экспертов, производителей и разработчиков.
© Фото : Рустекстиль
Международная выставка охраны труда А+А более 50 лет является самым масштабным событием в области защиты, гигиены и охраны труда для международных экспертов, производителей и разработчиков.
© Фото : РустекстильОдин из крупнейших российских экспонентов - ФПГ "Энергоконтракт". Фирма специализируется на защите персонала предприятий ТЭК транспортной, лесозаготовительной и металлургической отраслей от профессиональных рисков.
© Фото : Рустекстиль
Один из крупнейших российских экспонентов - ФПГ "Энергоконтракт". Фирма специализируется на защите персонала предприятий ТЭК транспортной, лесозаготовительной и металлургической отраслей от профессиональных рисков.
© Фото : РустекстильЭкспозиция ГК "Восток-Сервис". Гендиректор фирмы компании Сергей Ширяев подчеркнул, что стенд России на А+А уже много лет является платформой для продвижения российской продукции.
© Фото : Рустекстиль
Экспозиция ГК "Восток-Сервис". Гендиректор фирмы компании Сергей Ширяев подчеркнул, что стенд России на А+А уже много лет является платформой для продвижения российской продукции.
© Фото : РустекстильОткрытие экспозиции РФ. Рынок спецодежды, спецобуви и СИЗ является одним из быстрорастущих в России, заявил начальник отдела Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Евгений Кореньков.
© Фото : Рустекстиль
Открытие экспозиции РФ. Рынок спецодежды, спецобуви и СИЗ является одним из быстрорастущих в России, заявил начальник отдела Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Евгений Кореньков.
© Фото : РустекстильООО "Венто" представило на выставке СИЗ для защиты падения с высоты: страховочные привязи, страховые удерживающие стропы и другие изделия.
© Фото : Рустекстиль
ООО "Венто" представило на выставке СИЗ для защиты падения с высоты: страховочные привязи, страховые удерживающие стропы и другие изделия.
© Фото : РустекстильГК "Восток-Сервис" представила коллекцию "Уран" - линейку зимней и летней спецодежды для мужчин и женщин. Коллекция создана с учетом современных стилевых решений, инновационных материалов и технологий. Модели протестированы на производственных площадках.
© Фото : Рустекстиль
ГК "Восток-Сервис" представила коллекцию "Уран" - линейку зимней и летней спецодежды для мужчин и женщин. Коллекция создана с учетом современных стилевых решений, инновационных материалов и технологий. Модели протестированы на производственных площадках.
© Фото : РустекстильКостюм производства "Энергоконтракт". Огнестойкая и термостойкая одежда из арамидных тканей для нефтегазовой отрасли.
© Фото : Рустекстиль
Костюм производства "Энергоконтракт". Огнестойкая и термостойкая одежда из арамидных тканей для нефтегазовой отрасли.
© Фото : РустекстильООО ПВ "Фирма Техноавиа" показало на выставке современную эргономичную утепленную одежду для защиты от ОПЗ для мужчин и женщин.
© Фото : Рустекстиль
ООО ПВ "Фирма Техноавиа" показало на выставке современную эргономичную утепленную одежду для защиты от ОПЗ для мужчин и женщин.
© Фото : РустекстильКруглый стол на тему "Мировой и российский рынок специальной одежды и специальной обуви. Состояние, тенденции, перспективы".
© Фото : Рустекстиль
Круглый стол на тему "Мировой и российский рынок специальной одежды и специальной обуви. Состояние, тенденции, перспективы".
© Фото : РустекстильСтенд ГК "Восток-Сервис" – модели касок в различных исполнениях бренда РОСОМЗ. "Восток–Сервис" предлагает широкий выбор СИЗ российского производства для защиты персонала предприятий практически всех отраслей экономики.
© Фото : Рустекстиль
Стенд ГК "Восток-Сервис" – модели касок в различных исполнениях бренда РОСОМЗ. "Восток–Сервис" предлагает широкий выбор СИЗ российского производства для защиты персонала предприятий практически всех отраслей экономики.
© Фото : РустекстильГК "Восток-Сервис" - один из ведущих разработчиков, производителей и поставщиков спецодежды, спецобуви, средств защиты, инструмента, сопутствующих товаров и комплексных услуг.
© Фото : Рустекстиль
ГК "Восток-Сервис" - один из ведущих разработчиков, производителей и поставщиков спецодежды, спецобуви, средств защиты, инструмента, сопутствующих товаров и комплексных услуг.
© Фото : РустекстильАО "БТК-Груп": костюм стюардессы, костюм нефтяника, сигнальный ветро-влагозащитный огнестойкий плащ ("мультизащита").
© Фото : Рустекстиль
АО "БТК-Груп": костюм стюардессы, костюм нефтяника, сигнальный ветро-влагозащитный огнестойкий плащ ("мультизащита").
© Фото : РустекстильНа стенде "Энергоконтракт". Термостойкая одежда из арамидных тканей российского производства: комплект сварщика.
© Фото : Рустекстиль
На стенде "Энергоконтракт". Термостойкая одежда из арамидных тканей российского производства: комплект сварщика.
© Фото : РустекстильООО ПВ "Фирма Техноавиа". Костюм для защиты от ОПЗ со страховочной привязью.
© Фото : Рустекстиль
ООО ПВ "Фирма Техноавиа". Костюм для защиты от ОПЗ со страховочной привязью.
© Фото : РустекстильГК "Восток-Сервис" представила средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и слуха - полумаски, наушники, защитные очки и другие товары.
© Фото : Рустекстиль
ГК "Восток-Сервис" представила средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и слуха - полумаски, наушники, защитные очки и другие товары.
© Фото : Рустекстиль"Техноавиа" привезла в Дюссельдорф образцы спецодежды и обуви, средства защиты. Это сигнальная влагозащитная одежда для ИТР, костюм для защиты от повышенных температур, кратковременного воздействия пламени, искр и брызг расплавленного металла со сварочным щитком.
© Фото : Рустекстиль
"Техноавиа" привезла в Дюссельдорф образцы спецодежды и обуви, средства защиты. Это сигнальная влагозащитная одежда для ИТР, костюм для защиты от повышенных температур, кратковременного воздействия пламени, искр и брызг расплавленного металла со сварочным щитком.
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