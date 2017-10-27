РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Легкая промышленность

Россия расширяет международное партнерство по линии продаж спецодежды и СИЗ

16:3527.10.2017
0100
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Круглый стол в рамках Международной выставки охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : РустекстильМеждународная выставка охраны труда А+А более 50 лет является самым масштабным событием в области защиты, гигиены и охраны труда для международных экспертов, производителей и разработчиков.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
Международная выставка охраны труда А+А более 50 лет является самым масштабным событием в области защиты, гигиены и охраны труда для международных экспертов, производителей и разработчиков.
© Фото : РустекстильОдин из крупнейших российских экспонентов - ФПГ "Энергоконтракт". Фирма специализируется на защите персонала предприятий ТЭК транспортной, лесозаготовительной и металлургической отраслей от профессиональных рисков.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
Один из крупнейших российских экспонентов - ФПГ "Энергоконтракт". Фирма специализируется на защите персонала предприятий ТЭК транспортной, лесозаготовительной и металлургической отраслей от профессиональных рисков.
© Фото : РустекстильЭкспозиция ГК "Восток-Сервис". Гендиректор фирмы компании Сергей Ширяев подчеркнул, что стенд России на А+А уже много лет является платформой для продвижения российской продукции.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
Экспозиция ГК "Восток-Сервис". Гендиректор фирмы компании Сергей Ширяев подчеркнул, что стенд России на А+А уже много лет является платформой для продвижения российской продукции.
© Фото : РустекстильОткрытие экспозиции РФ. Рынок спецодежды, спецобуви и СИЗ является одним из быстрорастущих в России, заявил начальник отдела Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Евгений Кореньков.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
Открытие экспозиции РФ. Рынок спецодежды, спецобуви и СИЗ является одним из быстрорастущих в России, заявил начальник отдела Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Евгений Кореньков.
© Фото : РустекстильООО "Венто" представило на выставке СИЗ для защиты падения с высоты: страховочные привязи, страховые удерживающие стропы и другие изделия.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
ООО "Венто" представило на выставке СИЗ для защиты падения с высоты: страховочные привязи, страховые удерживающие стропы и другие изделия.
© Фото : РустекстильГК "Восток-Сервис" представила коллекцию "Уран" - линейку зимней и летней спецодежды для мужчин и женщин. Коллекция создана с учетом современных стилевых решений, инновационных материалов и технологий. Модели протестированы на производственных площадках.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
ГК "Восток-Сервис" представила коллекцию "Уран" - линейку зимней и летней спецодежды для мужчин и женщин. Коллекция создана с учетом современных стилевых решений, инновационных материалов и технологий. Модели протестированы на производственных площадках.
© Фото : РустекстильКостюм производства "Энергоконтракт". Огнестойкая и термостойкая одежда из арамидных тканей для нефтегазовой отрасли.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
Костюм производства "Энергоконтракт". Огнестойкая и термостойкая одежда из арамидных тканей для нефтегазовой отрасли.
© Фото : РустекстильООО ПВ "Фирма Техноавиа" показало на выставке современную эргономичную утепленную одежду для защиты от ОПЗ для мужчин и женщин.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
ООО ПВ "Фирма Техноавиа" показало на выставке современную эргономичную утепленную одежду для защиты от ОПЗ для мужчин и женщин.
© Фото : РустекстильКруглый стол на тему "Мировой и российский рынок специальной одежды и специальной обуви. Состояние, тенденции, перспективы".Круглый стол в рамках Международной выставки охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
Круглый стол на тему "Мировой и российский рынок специальной одежды и специальной обуви. Состояние, тенденции, перспективы".
© Фото : РустекстильСтенд ГК "Восток-Сервис" – модели касок в различных исполнениях бренда РОСОМЗ. "Восток–Сервис" предлагает широкий выбор СИЗ российского производства для защиты персонала предприятий практически всех отраслей экономики.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
Стенд ГК "Восток-Сервис" – модели касок в различных исполнениях бренда РОСОМЗ. "Восток–Сервис" предлагает широкий выбор СИЗ российского производства для защиты персонала предприятий практически всех отраслей экономики.
© Фото : РустекстильГК "Восток-Сервис" - один из ведущих разработчиков, производителей и поставщиков спецодежды, спецобуви, средств защиты, инструмента, сопутствующих товаров и комплексных услуг.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
ГК "Восток-Сервис" - один из ведущих разработчиков, производителей и поставщиков спецодежды, спецобуви, средств защиты, инструмента, сопутствующих товаров и комплексных услуг.
© Фото : РустекстильАО "БТК-Груп": костюм стюардессы, костюм нефтяника, сигнальный ветро-влагозащитный огнестойкий плащ ("мультизащита").Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
АО "БТК-Груп": костюм стюардессы, костюм нефтяника, сигнальный ветро-влагозащитный огнестойкий плащ ("мультизащита").
© Фото : РустекстильНа стенде "Энергоконтракт". Термостойкая одежда из арамидных тканей российского производства: комплект сварщика.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
На стенде "Энергоконтракт". Термостойкая одежда из арамидных тканей российского производства: комплект сварщика.
© Фото : РустекстильООО ПВ "Фирма Техноавиа". Костюм для защиты от ОПЗ со страховочной привязью.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
ООО ПВ "Фирма Техноавиа". Костюм для защиты от ОПЗ со страховочной привязью.
© Фото : РустекстильГК "Восток-Сервис" представила средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и слуха - полумаски, наушники, защитные очки и другие товары.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
ГК "Восток-Сервис" представила средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и слуха - полумаски, наушники, защитные очки и другие товары.
© Фото : Рустекстиль"Техноавиа" привезла в Дюссельдорф образцы спецодежды и обуви, средства защиты. Это сигнальная влагозащитная одежда для ИТР, костюм для защиты от повышенных температур, кратковременного воздействия пламени, искр и брызг расплавленного металла со сварочным щитком.Международная выставка охраны труда А+А
© Фото : Рустекстиль
"Техноавиа" привезла в Дюссельдорф образцы спецодежды и обуви, средства защиты. Это сигнальная влагозащитная одежда для ИТР, костюм для защиты от повышенных температур, кратковременного воздействия пламени, искр и брызг расплавленного металла со сварочным щитком.
Элитная гигантомания: самые большие квартиры, которые продаются в МосквеЭлитная гигантомания: самые большие квартиры, которые продаются в Москве15:1827.10.2017
Модели во время презентации проекта Moda Italia Minsk на Белорусской неделе моды в МинскеЛучшие фото недели: пенная вечеринка первокурсников и вооруженный Дутэрте12:2127.10.2017
Маленькая львица Астра и щенок среднеазиатской овчарки по кличке ЭльзаПочти котопес: во Владивостоке маленькая львица подружилась со щенком09:0027.10.2017
На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, УкраинаКадры с места взрыва в центре Киева11:3426.10.2017
Концепт-кар Toyoda Gosei Flesby на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-201718:2025.10.2017
Динамическая геометрия: как визуально расширить узкую и длинную комнатуДинамическая геометрия: как визуально расширить узкую и длинную комнату13:2525.10.2017
Детеныш гималайского медведя ест тыкву в вольере Приморского сафари-паркаЗабавы гималайских медвежат19:2724.10.2017
Всероссийские испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих внутренних войск МВД РФБудни бойцов российского спецназа11:5424.10.2017
Внучка актера Евгения Евстигнеева Софья Евстигнеева (22 года) перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома СоюзовВнучки Евстигнеева, Бродского и Третьяка на балу дебютанток журнала Tatler11:4624.10.2017
Храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в МосквеОсвящение храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле17:2823.10.2017
Все фотоленты

Российские производители спецодежды и СИЗ представили коллективный стенд на 31-й Международной выставке охраны труда А+А в Дюссельдорфе. Участие России в выставке традиционно показывает хорошие результаты с точки зрения продвижения продукции на международный рынок. Экспозиция организована Минпромторгом РФ совместно с Минтрудом РФ.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена