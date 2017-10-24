Минпромторг рассказал о пользе "зеленого коридора" для узбекского текстиля

ТАШКЕНТ, 23 окт – РИА Новости. Создание "зеленого коридора" для текстильной продукции из Узбекистана позволит увеличить долю легальных поставок в Россию, заявил в понедельник начальник департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции министерства промышленности и торговли РФ Евгений Рыжов.

"Мы хотим за счет "зеленого коридора" снизить уровень серого и черного импорта (из Узбекистана – ред.) в Российскую Федерацию. Это цифра существенна в нашем обороте текстильными товарами", — заявил Рыжов, выступая в рамках пленарного заседания Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC), открывшегося в Ташкенте.

Рыжов сообщил, что в рамках создаваемого механизма планируется упростить прохождение таможенных процедур, а также складскую логистику. По его оценке, текстильный хаб, где будут концентрироваться поставки продукции из Узбекистана, расположится в Иваново, который остается центром текстильной отрасли в РФ.

Рыжов отметил, что за последние два года на фоне роста объемов также изменилась структура поставок текстильной продукции из Узбекистана в РФ. "Уже не никто не говорит о поставке хлопка-волокна, уже речь идет в большей степени о готовых изделиях высочайшего качества, о пряже, тканях", — добавил представитель Минпромторга.

Ранее министр внешней торговли Узбекистана Эльер Ганиев заявил, что совместно с правительством РФ стороны приступили к обсуждению формирования "зеленого коридора" по поставкам текстильной продукции — по аналогичной схеме, запущенной в этом году в отношении плодоовощной продукции из Узбекистана. В частности, речь идет о производственной кооперации о поставках сырья и готовой продукции, которая позволит в этом секторе довести объем торговли в 2018 году до 700 миллионов долларов против около 300 миллионов по итогам 2016 года. В январе-сентябре объем поставок текстиля из Узбекистана в РФ вырос в годовом выражении на 22%.