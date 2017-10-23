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Легкая промышленность

Граванов: продукцией легпрома пользуются все отрасли российской экономики

14:5723.10.2017
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© Фото : ОАО "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности"Руководитель ОАО Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности Андрей ГравановРуководитель ОАО Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности Андрей Граванов
© Фото : ОАО "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности"

О новых тенденциях в развитии российского легпрома, мерах господдержки отрасли, разработке и освоении инновационной импортозамещающей продукции РИА Новости рассказал руководитель ОАО "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности" Андрей Граванов:

- Как изменилась сегодня ситуация с технологиями, применяемыми в легкой и текстильной промышленности, по сравнению с 5-10 годами ранее?

Термостойкая обувь производства компании Модерам
© Фото : ПТК "Модерам"
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- Текстильная и легкая промышленность — это не только одежда, обувь, домашний текстиль для широкого потребителя, но и обеспечение ведущих высокотехнологичных отраслей промышленности. Нет ни одной отрасли в стране, в которой не пользовались бы продукцией легпрома.

По сравнению с 2005-2010 годами, в настоящее время основные драйверы роста нашей отрасли — расширение производства спецодежды, повышение стандартов медицины, повышение локализации производителей технического текстиля для автомобильного, авиа- и железнодорожного транспорта, активное развитие дорожного строительства, повышение интенсивности сельского хозяйства.

- Насколько активно, по вашим оценкам, российские производители инвестируют в модернизацию?

Форменная одежда сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Dgeise /
Более 50% некачественной продукции легкой промышленности является импортной
- Не так активно, как хотелось бы. Основным сдерживающим фактором инвестиционной деятельности является недостаток кредитных средств. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для предприятий легпрома сдерживают многие факторы. Это и повышенный коэффициент дисконтирования залогового обеспечения, высокие требования к залогам и короткие сроки кредитов — всего 2-3 года, что неприемлемо для инвестиционных проектов. В итоге легкая промышленность имеет самые высокие процентные ставки по кредитам среди других отраслей.

- Сколько производств уже модернизировано? Какие вы бы выделили как наиболее успешные? В каких сегментах рынка наибольшие технологические успехи?

— По информации Минпромторга России, в последние годы в стране модернизировано более 40 действующих предприятий и открыто около 17 новых производств. Модернизации существующих и созданию новых мощностей легпрома по выпуску импортозамещающей продукции способствуют реализация утвержденных правительством в январе этого года мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году, а также существующие меры господдержки, например, через Фонд развития промышленности. Ряд предприятий получил от Фонда льготный заем на создание инновационных видов продукции, осуществил запуск производства и приступил к серийному выпуску инновационной продукции.

Легкая промышленность России
Легкая промышленность России

Один из примеров — проект компании "Праймтекс" (ГК "Нордтекс"), которая открыла в 2016 году в Ивановской области производство махровых изделий, штор и портьерных тканей для дома. В свою очередь, ивановское ООО "Протекс" осуществляет проект производства флисового трикотажного полотна из полиэтилентерефталата с последующей его отделкой. Этот материал используется для изготовления покрывал, пледов, одеял, подкладочных материалов, спортивной одежды, детских вещей, при производстве обивки для мебели, игрушек и многого другого. После ввода в эксплуатацию Ивановского комбината синтетического волокна предприятие будет использовать отечественное сырье, планируется создать свыше 60 новых рабочих мест.

Производство льна. Архивное фото
© РИА Новости /  Алексей Филиппов
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Могу назвать еще два успешных проекта: подмосковное ООО "Паритет" из Клина запустило серийное производство новых моделей спецобуви для работ на сложных промышленных объектах и в особых климатических условиях, а АО "Русская кожа" из Рязани открыло современное производство натуральных кож высокого качества для внутренней отделки автомобилей.

В следующем году, в соответствии с планом-графиком реализации проектов, получивших поддержку ФРП, предусматривается, в частности, выход на проектную мощность производства обувных и мебельных кож, велюров в ООО "ВКП ЛТ" (Смоленская область) и производства технических тканей из отечественного сырья для шинных и резинотехнических заводов в ЗАО "Промтекстиль" (Воронежская область), запуск серийного производства всесезонной обуви в ООО "ВетАнна" (Краснодарский край), создание комплексного высокотехнологичного производства текстильной продукции медицинского назначения на базе ХБК "Навтекс" (Ивановская область).

Кеды. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Что касается ассортимента, то российскими предприятиями легкой промышленности освоен выпуск таких перспективных видов продукции как, например, текстиля из синтетических волокон для автомобилестроения, медицинской промышленности, сельского хозяйства, высокотехнологичных нетканых материалов для промышленных предприятий, инновационной неутепленной и утепленной рабочей и специальной одежды, а также специальной обуви для работников различных отраслей.

- Помимо займов ФРП, какие еще государственные меры поддержки легпрома существуют?

— Речь идет о целом комплексе мер. Часть их касается ряда отраслей, часть — специфические для легпрома. Это и субсидирование процентных ставок по кредитам, в том числе, на перевооружение и создание новых мощностей, и субсидирование части затрат на проведение НИОКР, на снижение расходов на приобретение оборудования в лизинг.

- Вы назвали ряд успешных примеров развития производств в отрасли. А какова общая статистика по легпрому?

— Благодаря мерам господдержки и выпуску импортозамещающей продукции, востребованной на внутреннем рынке, по итогам 7 месяцев 2017 года индексы производства к соответствующему периоду прошлого года составили по текстильным изделиям — 108,8%, по производству одежды — 105,0%, по изготовлению кожи и изделий из кожи — 105,2%.

Практически по всем основным видам продукции обеспечен рост производства. Так, выпуск тканей увеличился в январе-июле 2017 года к соответствующему периоду прошлого года на 11,7%, в том числе шерстяных — на 14,6%, из синтетических и искусственных волокон и нитей — на 26,8%, нетканых материалов — на 14,6%, спецодежды — на 26,4%, трикотажной и вязаной верхней одежды — сразу на 58,7%. Выросло и производство обуви — на 11,1%, в том числе спортивной — на 7,4%.

- Каковы, по ващей оценке, приоритеты развития легпрома с точки зрения встраивания индустрии в мировые тенденции?

— Реализация Стратегии развития легкой промышленности позволит сформировать ядро дееспособных текстильных предприятий, но при этом переориентируя его в сторону производства синтетических материалов. При наличии собственного нефтяного сырья необходимо наращивать компетенции и мощности в техническом текстиле, включая ткани нового поколения. Растущий спрос на изделия из химических волокон и химических нитей предъявляется в строительстве, в производстве отделочных материалов, в автомобильном производстве, а в сфере домашнего текстиля — в быстро расширяющейся нише производства изделий из смесовых тканей.

Работа вещевого рынка. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Другим приоритетным направлением развития легкой промышленности является сохранение и развитие существующих успешных сегментов отрасли, в том числе, выстраивание технологической цепочки производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленности).

В производстве одежды следует ориентироваться преимущественно на работу в среднем ценовом сегменте за счет применения новейших технологий и вывода на рынок моделей с относительно высоким качеством по приемлемой для массового потребителя цене.

- Как вы считаете, главным инновационным драйвером выступят крупные предприятия или, возможно, представители малого и среднего бизнеса?

— В легкой промышленности большинство предприятий относится к среднему и малому бизнесу. Они сегодня заинтересованы в развитии и освоении новых видов продукции. Наряду с крупными холдингами, они, пользуясь существующими мерами господдержки, а также мерами поддержки, которые есть у МСП, могут стать инновационными драйверами в легкой промышленности. Ряд таких предприятий я уже называл — это "Праймтекс", "Протекс" и "Мануфактура Балина" из Ивановской области, московская "Ортомода", краснодарская "ВетАнна".

- Расскажите о ключевых достижениях Научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности?

— Предприятиями отрасли при участии нашего отраслевого Научно-производственного центра разработаны и внедрены в производство инновационные экологически чистые технологии и освоены новые виды импортозамещающей продукции. Например, технологии крашения инновационных тканей для спецодежды на основе метаарамидных волокон, производства специальных натуральных автомобильных кож с высокими эксплуатационными свойствами для обивки салонов автомобилей. Разработан новый ассортимент тканей и технология их производства для ведомственной одежды на основе использования отечественного полиамидного волокна. Все технологии соответствуют мировому уровню и обеспечивают производство продукции на базе отечественного сырья.

Урожай хлопка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Также научными подразделениями ОАО "ИНПЦ ТЛП" проводятся работы в новых направлениях. Это разработка импортозамещающих флисовых полотен, новых материалов для специальной одежды персонала ТЭК, средств индивидуальной защиты и экранирующих комплектов, обеспечивающих защиту персонала от электромагнитных полей промышленной частоты и радиочастотного диапазона, технологии производства авиационной кожи.

Как пример использования текстиля в высокотехнологичных отраслях промышленности можно привести разработку армирующих текстильных материалов нового поколения, в том числе, для использования в авто- и авиастроении, ветроэнергетике. Новые материалы разработаны Центром в рамках программы Союзного государства для создания композитов нового поколения. Совместно с ООО "Чайковская текстильная компания" разрабатываются текстильные материалы для медицинской одежды — хирургическая одежда и белье для пациентов, хирургического персонала, в том числе, для ожоговых центров.

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