Российские кожевники на выставке LINEAPELLE 2017 в Милане

Российские кожевенные компании заключили новые контракты на состоявшейся в Милане 93-й международной кожевенной выставке LINEAPELLE 2017. Выставка, являющаяся одним из важнейших международных событий отрасли, собирает около 1300 участников и 20 тысяч посетителей из более чем 100 стран.