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Легкая промышленность

Российские кожевники на выставке LINEAPELLE 2017 в Милане

15:1716.10.2017
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Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : РостекстильГК "Русская Кожа" представила в Милане коллекцию осень-зима 2018-2019.Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
ГК "Русская Кожа" представила в Милане коллекцию осень-зима 2018-2019.
© Фото : РостекстильНа долю Рязанского кожевенного завода, входящего в группу "Русская Кожа", приходится 35% всего производства кожи в стране.Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
На долю Рязанского кожевенного завода, входящего в группу "Русская Кожа", приходится 35% всего производства кожи в стране.
© Фото : РостекстильПодписание соглашения о вступлении Российского союза кожевников и обувщиков в Международный союз кожевников.Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Подписание соглашения о вступлении Российского союза кожевников и обувщиков в Международный союз кожевников.
© Фото : РостекстильЭкспозиция ООО "Арсенал" (Талдомский завод).Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Экспозиция ООО "Арсенал" (Талдомский завод).
© Фото : РостекстильПодписание контракта ООО "Караван-СК" с итальянской фирмой на поставки оборудования.Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Подписание контракта ООО "Караван-СК" с итальянской фирмой на поставки оборудования.
© Фото : РостекстильРоссийский стенд организован в Милане по инициативе Минпромторга РФ.Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Российский стенд организован в Милане по инициативе Минпромторга РФ.
© Фото : РостекстильУчастники российского стенда.Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Участники российского стенда.
© Фото : РостекстильПродукция ООО "ИМЭКС" (АРТЭКС).Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Продукция ООО "ИМЭКС" (АРТЭКС).
© Фото : РостекстильВстреча с вице-президентом итальянской Ассоциации кожевенного и обувного оборудования (ASSOMAC).Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Встреча с вице-президентом итальянской Ассоциации кожевенного и обувного оборудования (ASSOMAC).
© Фото : РостекстильПодписание контракта на закупку оборудования на стенде АО "Русская Кожа".Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Подписание контракта на закупку оборудования на стенде АО "Русская Кожа".
© Фото : РостекстильСтенд АО "Русская Кожа".Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Стенд АО "Русская Кожа".
© Фото : РостекстильЗнакомство с новыми видами противоскользящих подошв на стенде итальянской компании "Tayga" - давнем партнере российских компаний.Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Знакомство с новыми видами противоскользящих подошв на стенде итальянской компании "Tayga" - давнем партнере российских компаний.
© Фото : РостекстильСтенд АО "Хром".Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Стенд АО "Хром".
© Фото : РостекстильПереговоры с итальянскими производителями оборудования.Кожевенная выставка LINEAPELLE 2017 в Милане
© Фото : Ростекстиль
Переговоры с итальянскими производителями оборудования.
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Российские кожевенные компании заключили новые контракты на состоявшейся в Милане 93-й международной кожевенной выставке LINEAPELLE 2017. Выставка, являющаяся одним из важнейших международных событий отрасли, собирает около 1300 участников и 20 тысяч посетителей из более чем 100 стран.

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