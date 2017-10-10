Минпромторг проведет конкурс "ТОП-10 2017 года" лучшей продукции легпрома

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Минпромторг России объявил об открытии приёма заявок на федеральный отраслевой профессиональный конкурс, направленный на выявление лучших образцов продукции легкой промышленности "ТОП-10 2017 года", сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Конкурс проводится в рамках содействия стратегическому развитию предприятий легпрома России по выпуску конкурентоспособной продукции; продвижению идей качества, экологичности, безопасности для решения проблем обеспечения имиджа предприятий, конкурентоспособности продукции, а также мотивации поиска и общественной поддержки позитивных процессов повышения качества и безопасности продукции на предприятиях и в организациях легкой промышленности.

Приём заявок на конкурс будет осуществляться с 05 октября по 06 ноября 2017 года.

Конкурс проводится по направлению одежда, по товарным следующим группам: домашняя одежда, верхняя одежда, платьево-блузочная одежда, платочно-шарфовые изделия, перчаточные изделия, головные уборы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: пижама (одежда для сна), домашний халат, спортивный костюм, женское платье, мужской костюм, мужские сорочки, женские блузки, платочно-шарфовые изделия (платки, шарфы), перчаточные изделия (перчатки, варежки), головные уборы (береты, шапочки, кепи, шляпы, гарнитуры).

Среди критериев оценки представленных на конкурс товаров: соответствие заявленным стандартам качества; функциональность (соответствие модели назначению изделия, возрасту и облику потребителя, размерным признакам); эстетические показатели (стилевая выразительность моделей, т.е. соответствие изделия моде по силуэту, пропорциям, форме деталей, цвету, основным и отделочным материалам. Соответствие изделия современному направлению моды); гигиенические показатели (соответствие конструкции и материалов швейного изделия санитарно-гигиеничесим требованиям и рекомендациям, экологичность); эксплуатационные показатели (устойчивость материалов к физико-механическим воздействиям, износостойкость, возможность применения химической чистки, стирки, глажения при уходе за изделием); география продаж продукции; соотношение цены и качества.

Церемония награждения победителей будет проходить в рамках IV Всероссийского форума легкой промышленности Минпромторга России в декабре 2017 года, сообщает "Рустекстиль".