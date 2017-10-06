Кожевенные компании РФ заключили на выставке в Милане ряд контрактов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Кожевенные компании из России на проходящей на этой неделе в Милане на 93 международной кожевенной выставке LINEAPELLE 2017 заключили ряд контрактов с зарубежными фирмами, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

В частности, ГК "Русская кожа" заключила контракт с итальянской Barnini, АО "Хром" заключил контракт со швейцарской компанией "Lenax s.a.", ООО "Караван СК" — с компанией WEGA Srl (Италия).

Рязанский кожевенный завод, входящий в ГК "Русская кожа", является одним из крупнейших производителей натуральной кожи в РФ. На его долю приходится 35% всего производства кожи в стране.

Ежемесячно предприятие выпускает 720 тысячи квадратных метров кожи.

Среди других участников выставки крупнейший завод по дублению и выделке кожи, выделке и крашению меха АО "Верхневолжский кожевенный завод", АО "Хром", специализирующийся на выпуске натуральных кож; НАО "Спасский кожевенный завод", производящий и реализующий обувные, одежные, галантерейные и подкладочные кожи; ООО "Рыбинский кожевенный завод" (производство кож низа обуви, шорно-седельной кожи, обувного хромо, подкладочной и галантерейной кожи, а также обувного краста); предприятия дубления, выделки кожи и крашения меха ООО "Караван СК", ООО "ИМЭКС", ООО "Арсенал"; ООО "Вахруши-Юфть" (производство и продажи кож хромовой группы и юфти).

Как сообщалось ранее, кожевенная отрасль в России осуществила значительный технологический прорыв. Современное модернизированное производство позволяет создавать материалы, которые впоследствии применяются в автомобильной, авиационной и мебельной отраслях экономики. Российская кожа успешно прошла тестирование в европейских испытательных центрах и теперь поступает на авиа- и автопредприятия, сообщает пресс-служба "Рустекстиля".

Выставка LINEAPELLE, впервые открывшаяся в 1981 году и получившая за годы своего проведения статус одного из важнейших международных событий, рассчитана на компании кожевенной отрасли.

Экспозиция проводится раз в полугодие. Выставочное пространство охватывает 12 залов, собирая около 1300 участников и 20000 посетителей более чем 100 стран.

Свою продукцию на выставке ежегодно представляют экспоненты из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. Россия участвует в выставке с 2015 года.