Кожевенные компании РФ заключили на выставке в Милане ряд контрактов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Кожевенные компании из России на проходящей на этой неделе в Милане на 93 международной кожевенной выставке LINEAPELLE 2017 заключили ряд контрактов с зарубежными фирмами, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".
В частности, ГК "Русская кожа" заключила контракт с итальянской Barnini, АО "Хром" заключил контракт со швейцарской компанией "Lenax s.a.", ООО "Караван СК" — с компанией WEGA Srl (Италия).
Рязанский кожевенный завод, входящий в ГК "Русская кожа", является одним из крупнейших производителей натуральной кожи в РФ. На его долю приходится 35% всего производства кожи в стране.
Ежемесячно предприятие выпускает 720 тысячи квадратных метров кожи.
Как сообщалось ранее, кожевенная отрасль в России осуществила значительный технологический прорыв. Современное модернизированное производство позволяет создавать материалы, которые впоследствии применяются в автомобильной, авиационной и мебельной отраслях экономики. Российская кожа успешно прошла тестирование в европейских испытательных центрах и теперь поступает на авиа- и автопредприятия, сообщает пресс-служба "Рустекстиля".
Выставка LINEAPELLE, впервые открывшаяся в 1981 году и получившая за годы своего проведения статус одного из важнейших международных событий, рассчитана на компании кожевенной отрасли.
Экспозиция проводится раз в полугодие. Выставочное пространство охватывает 12 залов, собирая около 1300 участников и 20000 посетителей более чем 100 стран.
Свою продукцию на выставке ежегодно представляют экспоненты из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии. Россия участвует в выставке с 2015 года.