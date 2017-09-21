Международный форум моды откроется 31 октября в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Международный форум моды, в котором примут участие именитые отечественные и европейские дизайнеры, эксперты моды, производители, представители торговых сетей и потенциальные инвесторы, пройдет с 31 октября по 4 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Форум, который состоится в Центре дизайна ARTPLAY SPb под патронатом Минпромторга и правительства Санкт-Петербурга, является частью комплексной программы "Санкт-Петербург — центр индустрии и легкой промышленности", направленной на развитие кооперации дизайнеров и производителей.

Программа форума состоит из четырех тематических блоков: конференции с участием представителей Минпромторга и ключевых фигур отрасли, акселератора и конкурса для молодых дизайнеров, культурно-развлекательной программы и выставки-продажи одежды от молодых российских дизайнеров.

Участники конференции обсудят меры поддержки предприятий модной индустрии, концепцию создания инкубатора для дизайнеров, а также создадут дорожную карту программы "Санкт-Петербург — центр лёгкой промышленности и индустрии моды".

"Для молодых предпринимателей пройдет акселератор — на площадке ARTPLAY SPb будет воссоздана экосистема, где участники смогут ощутить драйв и энергию процесса поиска инвестиций для своего проекта, gопробуют силы в разработке реальных инновационных решений по запросу от корпораций в рамках хакатона, отработают навыки быстрого питча и презентации проекта, а наиболее активные проекты получат призы от партнеров. В финале состоятся отбор и награждение победителей, которые пройдут в Корпоративный акселератор GenerationS", — добавили в пресс-службе.

Координацию работы форума осуществляет Центральное креативное бюро моды (ЦКБМ).