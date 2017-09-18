Российские кожевенники представят продукцию на выставке Lineapelle в Милане

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Крупнейшие предприятия российской кожевенной промышленности представят свою продукцию на 93-й международной кожевенной выставке LINEAPELLE 2017, которая пройдет с 4 по 6 октября 2017 года в Милане, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

В числе экспонентов — ГК "Русская кожа", которая представит коллекцию кож сезона осень-зима 2018-2019. На долю Рязанского кожевенного завода, входящего в Группу, приходится 35% всего производства кожи в стране, ежемесячно он выпускает 720 тысячи квадратных метров кожи.

Среди других участников выставки — крупнейшее предприятие по дублению и выделке кожи, выделке и крашению меха АО "Верхневолжский кожевенный завод", АО "Хром", (выпуск натуральных кож), НАО "Спасский кожевенный завод" (обувные, одежные, галантерейные и подкладочные кожи), ООО "Рыбинский кожевенный завод" (производство кож низа обуви, шорно-седельной кожи, обувного хромо, подкладочной и галантерейной кожи, а также обувного краста), предприятия дубления, выделки кожи и крашения меха ООО "Караван СК", ООО "ИМЭКС", ООО "Арсенал", а также ООО "Вахруши-Юфть" (производство и продажи кож хромовой группы и юфти).

"Кожевенная отрасль в России осуществила значительный технологический прорыв. Модернизированное производство позволяет создавать материалы, которые впоследствии применяются в автомобильной, авиационной и мебельной отраслях. Российская кожа успешно прошла тестирование в европейских испытательных центрах и теперь поступает на авиа- и автопредприятия", — отметили в "Рустекстиле".

В рамках работы стенда, организованного в Милане по инициативе Минпромторга РФ, планируется подписание ряда международных контрактов на закупку оборудования и препаратов для отечественных предприятий. Кроме того, российская делегация проведет встречи с представителями профобъединений и посетит ведущие предприятия Италии.