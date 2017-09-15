В Ивановской области представлена концепция создания льняного кластера

ИВАНОВО, 15 сен — РИА Новости. Концепцию создания и развития льняного кластера в России представили участники XII Международного промышленно-экономического форума "Золотое кольцо", который проходит в эти дни в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Концепцию создания льняного кластера представил соучредитель предприятия "Мануфактура Балина" из моногорода Южа. Идея заключается в создании полного цикла производства — от выращивания льна до переработки сырья и производства готовой продукции. Фактически кластер — это кооперация сельхозпроизводителей, текстильных компаний и производителей спецтехники и оборудования", — рассказал собеседник агентства.

Одним из ключевых факторов развития льняной отрасли в России определено создание качественной и достаточной сырьевой базы. Среди мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей авторы концепции предложили, в частности, субсидирование процентной ставки по банковским кредитам до 5% годовых, субсидирование закупок семян, а также производства длинного и короткого льняного волокна. По оценкам экспертов, через 5 лет потребность отрасли в господдержке отпадет.

В рамках форума участниками рынка подписано соглашение о намерениях по созданию льняного кластера и развитию льняной отрасли в качестве пилотного проекта. Он предполагает создание в льноводческих регионах России типовых кластеров по выращиванию и первичной переработке льна на базе действующих производств с унификацией технологий выращивания льна для достижения урожайности 5 тонн/гектар. Объем посевов в первый год составит до 12 тысяч гектаров. Основными потребителями сырья, в соответствии с соглашением, станут текстильные предприятия льняного сектора.

Реализация пилотного проекта в период с 2018 по 2022 годы позволит создать 2500 рабочих мест в сельском хозяйстве и легкой промышленности, объем текстильной продукции из российского сырья составит 8,2 миллиарда рублей в год, объем экспорта продукции глубокой переработки — 4,8 миллиарда рублей в год, объем импортозамещения — 1,1 миллиарда рублей в год. Бюджетная эффективность проекта составит 2 рубля налогов на 1 рубль субсидий, отметили в пресс-службе.

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