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Легкая промышленность

Экспортный потенциал российских народных промыслов представили в Париже

15:5514.09.2017
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© AFP 2017 / Etienne Laurent/PoolПариж с высоты причьего полета. Архивное фотоПариж с высоты причьего полета. Архивное фото
© AFP 2017 / Etienne Laurent/Pool

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия с успехом представила уникальные изделия предприятий народных художественных промыслов, впервые выступив с коллективным стендом на крупнейшем в Европе салоне в области дизайна Maison&Objet в Париже, сообщает оператор экспозиции — Центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП.

Стенд России на выставке дизайна интерьеров и товаров для дома Maison&Objet в Париже
© Фото : Центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП
Европа по достоинству оценила изделия российских народных промыслов

Выставка Maison&Objet объединяет архитекторов, оформителей, специалистов гостиничного бизнеса, стилистов и владельцев магазинов — более 65 тысяч человек со всех континентов.

Российская экспозиция, вызвавшая большой интерес посетителей, объединила продукцию Гжельского фарфорового завода, Императорского фарфорового завода, "Объединения Гжель", "Кадомского вениза", "Крестецкой строчки", "Хохломской росписи", "Дулевского фарфора", "Дятьковского Хрустального завода плюс" и предприятия "Башкирские художественные промыслы "Агидель".

На коллективном стенде были представлены столовое белье, салфетки и рушники, выполненные в уникальных техниках, вазы, графины и бокалы из хрусталя ручной работы, сервизы с гжельской росписью, фарфоровые скульптуры, шкатулки и матрешки с хохломскими узорами.

"В каждом изделии заключена неподдельная красота и чувствуется душа России. Организация подобных мероприятий — это один из инструментов привлечения внимания к нашим промыслам как в России, так и за рубежом", — приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга РФ Гульназ Кадыровой на открытии экспозиции.

По ее словам, важнейшими для отрасли задачами являются создание успешной модели развития предприятий народных художественных промыслов, увеличение выпуска продукции, расширение ее ассортимента в соответствии с запросами потребителей.

Президент РФ Владимир Путин на теплоходе Россия. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин одобрил создание академии народных промыслов в Ярославской области
Участники российской экспозиции смогли познакомиться на Maison&Objet с опытом зарубежных компаний в создании коммерчески привлекательной продукции, маркетинговыми технологиями для выстраивания эффективного бизнеса.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Карелова Кареловой, принявшей участие в открытии российского стенда, участие в подобных выставках будет содействовать как сохранению и развитию творческих традиций, так и развитию предпринимательства, особенно в российской глубинке, откуда берут истоки многие художественные промыслы.

Как напомнили в С-ГРУП, на решение задач отрасли направлена Стратегия развития народных художественных промыслов на 2015-2016 годы и на период до 2020 года. Минпромторгом также разработана "дорожная карта" по сохранению, возрождению и развитию отрасли и ремесел.

Одно из важных направлений — продвижение экспортного потенциала отрасли.

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Легкая промышленность
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