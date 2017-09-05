"Мода – народу! От конструктивизма к дизайну"

"Одним из переломных моментов для легкой промышленности стала Октябрьская революция и появление совершенно нового, зародившегося именно в Советском союзе стиля конструктивизм. Важно, что в тот момент отрасль в разрезе модной индустрии сделала резкий поворот от частных коллекций, отшиваемых в небольших ателье, к промышленному дизайну и массовому производству одежды", — цитирует "Рустекстиль" слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.