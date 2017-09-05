Мода, дизайн среды и архитектура – темы международной выставки "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну", открывшейся в Москве в МВЦ "Рабочий и колхозница". Экспозиция призвана привлечь внимание к отечественным достижениям в истории дизайна, в первую очередь, к эпохе конструктивизма в постреволюционной России, оказавшей влияние на художников всего мира.
"Мода – народу! От конструктивизма к дизайну"
15:3005.09.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународная выставка "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну" открылась 29 августа в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.
Международная выставка "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну" открылась 29 августа в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа выставке представлены более 500 разработок модельеров, театральных художников, архитекторов и плакатистов советских времен.
На выставке представлены более 500 разработок модельеров, театральных художников, архитекторов и плакатистов советских времен.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа экспозиции, организованной при поддержке Минпромторга РФ, покажут грани стиля конструктивизм во всех видах искусства: изобразительном и прикладном, дизайне, архитектуре, полиграфии и фотографии, кино, театре и костюме.
На экспозиции, организованной при поддержке Минпромторга РФ, покажут грани стиля конструктивизм во всех видах искусства: изобразительном и прикладном, дизайне, архитектуре, полиграфии и фотографии, кино, театре и костюме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов (в центре) и историк моды Наталья Козлова (справа) на открытии международной выставки "Мода – народу! От конструктивизма к дизайну" в Москве.
Президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов (в центре) и историк моды Наталья Козлова (справа) на открытии международной выставки "Мода – народу! От конструктивизма к дизайну" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители выставки смогут также побывать на лекциях и мастер-классах, которые проведут современные модельеры и дизайнеры.
Посетители выставки смогут также побывать на лекциях и мастер-классах, которые проведут современные модельеры и дизайнеры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСпециально для выставки мастера под руководством известного дизайнера Сергея Васильева воссоздали 45 костюмов по эскизам легендарных конструктивистов театра, спорта и моды начала ХХ века.
Специально для выставки мастера под руководством известного дизайнера Сергея Васильева воссоздали 45 костюмов по эскизам легендарных конструктивистов театра, спорта и моды начала ХХ века.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Одним из переломных моментов для легкой промышленности стала Октябрьская революция и появление совершенно нового, зародившегося именно в Советском союзе стиля конструктивизм. Важно, что в тот момент отрасль в разрезе модной индустрии сделала резкий поворот от частных коллекций, отшиваемых в небольших ателье, к промышленному дизайну и массовому производству одежды", — цитирует "Рустекстиль" слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
"Одним из переломных моментов для легкой промышленности стала Октябрьская революция и появление совершенно нового, зародившегося именно в Советском союзе стиля конструктивизм. Важно, что в тот момент отрасль в разрезе модной индустрии сделала резкий поворот от частных коллекций, отшиваемых в небольших ателье, к промышленному дизайну и массовому производству одежды", — цитирует "Рустекстиль" слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ рамках деловой программы выставки состоится конгресс производителей и потребителей средств индивидуальной защиты и спецодежды, запланирована презентация достижений легкой промышленности России.
В рамках деловой программы выставки состоится конгресс производителей и потребителей средств индивидуальной защиты и спецодежды, запланирована презентация достижений легкой промышленности России.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодели демонстриурют одежду на открытии международной выставки "Мода – народу! От конструктивизма к дизайну".
Модели демонстриурют одежду на открытии международной выставки "Мода – народу! От конструктивизма к дизайну".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЭкспонаты на открытии международной выставки "Мода – народу! От конструктивизма к дизайну".
Экспонаты на открытии международной выставки "Мода – народу! От конструктивизма к дизайну".
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