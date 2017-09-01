Чайковский текстиль: отечественные ткани сделают школьную форму безопасной

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первого сентября миллионы российских детей пойдут в школы. К новому учебному году готовятся не только родители, но и предприятия, которые шьют школьную форму. О перспективах развития и инновационных разработках в отрасли корреспондент РИА Новости поговорил с руководителем Управления рекламы и PR Группы компаний "Чайковский текстиль" Оксаной Хрусталь.

- Оксана Васильевна, в прошлом было много нареканий в отношении качества школьной формы. Как то изменилась ситуация в этом году?

— Сейчас доля российских тканей для школьной формы составляет 8,5 миллиардов рублей, из которых около 70% занимает иностранный текстиль. При этом значительная часть применяемых иностранных тканей, в том числе из Юго-Восточной Азии, не соответствует требованиям по качеству. Результаты инспекций школьной формы в 2015-2016 учебном году показали, что более 75% образцов были признаны некачественными, а некоторые даже опасными для здоровья детей, так как в тканях применялись токсины. Эти химические вещества, которые придают изделиям товарный вид, крайне негативно влияют на здоровье детей. Так в образцах был обнаружен формальдегид. Превышение его содержания в ткани может привести к кожным болезням, аллергическим реакциям и снижению работоспособности детей. Кроме того, это может повлиять на репродуктивные функции и способствовать развитию онкологических заболеваний.

Роскачество в этом году провело исследование 75 самых распространенных на рынке брендов юбок и сарафанов для девочек младшего школьного возраста. Результаты показали, что нарушений санитарно-гигиенических норм при производстве школьной формы стало меньше в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Я полагаю, что это произошло благодаря программе государственной поддержки легкой промышленности. Это говорит, прежде всего, о значительных успехах совместной работы профильных министерств, региональных властей со швейными предприятиями и производителями тканей для школьной формы.

На мой взгляд, переход на использование отечественных тканей для производства школьной формы, с одной стороны, позволит обеспечить российских школьников качественной и безопасной для здоровья одеждой, с другой — стимулирует мощный рост производства текстиля на территории России благодаря значительному объему рынка.

- Как ещё государство может поддержать отрасль?

— Министерство промышленности и торговли РФ с 2016 года предоставляет субсидии текстильным компаниям на производство тканей для школьной формы. Эта огромная поддержка позволила нам увеличить долю безопасной и качественной школьной формы на рынке. Кроме того, господдержка даст возможность текстильным предприятиям провести модернизацию производственных линий, но субсидии необходимы исключительно как временная мера, для того чтобы дать возможность швейным компаниям перевести свои коллекции на новый ассортимент.

- Каковы основные направления развития вашей компании?

— Наша компания выпускает полиэфирно-вискозные ткани для костюмов. Этот материал пользуется популярностью для пошива школьной формы, поскольку обладает всеми необходимыми гигиеническими качествами. Изделия из этих тканей доступны по цене, не требуют особых условий по уходу, практичны в носке и в стирке, обладают повышенной прочностью и не колются. Этот ассортимент наиболее востребован в южных регионах, где шерстяные ткани в силу жаркого климата не подходят для повседневной носки.

- Какие инновационные решения разрабатывает ваша компания?

— Новое оборудование дало нам возможность разрабатывать и производить инновационные ткани, увеличивать объемы производства, совершенствовать качество нашей продукции. Мы разрабатываем ткани для огнезащитных накладок предприятий ТЭК, ткани для защиты от искр, брызг и выплесков расплавленных металлов, ткани с огнезащитными свойствами для пошива спецодежды и униформы силовых структур. Мы осваиваем технологии крашения арамидных волокон, используем текстильные материалы двойного назначения с модифицированной комплексной структурой на основе натуральных и химических волокон и нитей, ткани с эластичными свойствами для школьной формы.

- "Чайковский текстиль" — одна из ведущих компаний в производстве тканей не только для школьной формы, но и для спецодежды и униформы военнослужащих. Как обстоит ситуация на этом рынке?

— В последние годы Министерством промышленности и торговли РФ приняло ряд законодательных актов, регулирующих использование импортной продукции, что позволило сократить продукцию из материалов неизвестного качества и заменить ее качественными отечественными материалами, которые соответствуют требованиям гособоронзаказа и российских предприятий.

- Какие проблемы есть в отрасли?

— К сожалению, некачественные ткани иностранных производителей продолжают поступать на российский рынок спецодежды и униформы военнослужащих. Есть случаи контрафактных поставок.

- Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы решить эту проблему?

— Мы предлагаем наносить специальную несмываемую маркировку на изнаночную сторону ткани, переняв опыт чипирования меховых изделий. "Чайковский текстиль" применяет такой опыт идентификации тканей по требованию своих клиентов.

- Как ваша компания планирует развиваться в дальнейшем?

— Мы планируем, что объём продаж тканей для школьной формы уже в текущем году вырастет в три раза и составит один миллион метров, а в 2017-2018 увеличится до полутора-двух миллионов метров. Благодаря модернизации производства и господдержке, наша компания в три раза увеличила объемы продаж за пять лет. Доля компании на рынках тканей для спецодежды и униформы сейчас составляет 14%, в 2017-2018 годах по итогам проводимой модернизации мы планируем увеличить показатели до 16% и 19% соответственно. В ходе модернизации было создано новых 300 рабочих мест, выросла наукоемкость и автоматизация работы. Проект по модернизации производства рассчитан до 2021 года с общим объемом инвестиций свыше двух миллиардов рублей.

- Недавно "Чайковский текстиль" открыл новый ткацкий цех. Что вы планируете производить?

— Да, мы действительно открыли новый цех 16 августа 2017 года. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли России, Фонда развития промышленности и руководства Пермского края. С 2012 года мы модернизируем наше производство. Открытие нового цеха — один из этапов модернизации. Ассортимент тканей, которые могут производиться на новом ткацком оборудовании, охватывает весь спектр продукции предприятия. Мы планируем перевести в новый цех инновационный текстиль для спецодежды и униформы, а также пошив тканей для школьной формы.

- Как открытие нового цеха отразится на деятельности вашей компании?

— Цех оснащен 94-мя современными высокопроизводительными станками Toyota с системой автоматизированного управления и контроля, что позволяет выпускать полотно — так называемую "суровую" ткань, максимально высокого качества. Кроме того, мы ввели в эксплуатацию новое приготовительное оборудование — сновально-шлихтовальный комплекс, построили с нуля инженерную инфраструктуру цеха. Мы надеемся, что цех позволит увеличить объемы производства "суровых" тканей на 18 миллионов метров, а также повысить эффективность работы ткацкого участка предприятия в пять раз и автоматизировать работу персонала.