Индия и Россия обсуждают сотрудничество в инновационном развитии легпрома

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия и Индия готовы наладить сотрудничество в текстильной сфере, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль" по итогам визита в РФ делегации правительства Индии во главе с замминистра текстильной промышленности правительства Индии Анантом Кумаром.

Индийская делегация посетила ОАО "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности" в Москве. В ходе визита гости из Индии посетили лаборатории испытательного центра, научную библиотеку, а также приняли участие в рабочем совещании с ведущими специалистами Центра. На совещании обсуждались вопросы научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития промышленности и внедрения инновационных продуктов, проводимые Центром в последние годы, совместная работа Центра с ведущими предприятиями отрасли, новые технологии и ассортимент продукции.

"Обе стороны выразили готовность наладить сотрудничество в рамках компетенций Центра и запросов министерства текстильной промышленности правительства Индии", — говорится в сообщении Рустекстиля.