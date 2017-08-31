Эксперт: российские текстильные дизайнеры конкурентоспособны на рынке

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские текстильные дизайнеры могут соперничать с традиционными законодателями текстильной моды — Италией, Францией и Великобританией, считает основатель московской студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design Александра Калошина.

"Мы находимся в очень хорошей точке для развития. В рисовании, текстильном дизайне можем тягаться с итальянцами, французами и англичанами. Потому что мы пришли с большой суммой знаний, у нас большой культурный багаж. У нас шикарная художественная школа. Мы знаем, как все шьется, как кроить, мы делаем ткань удобной. Наши технологии соответствуют современным трендам", — цитирует Калошину пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

По словам дизайнера, ее студия является постоянным участником крупнейшей выставки текстильного дизайна Premiere Vision в Париже, собирающей производителей и заказчиков со всего мира.

"У России рисунок отличается. Мы используем то, что мы не Восток и не Запад. Это тонкая грань, по которой мы лавируем. Нас покупают восточные клиенты, думая, что это западный рисунок, и западные клиенты, думая, что это восточный рисунок. Наше рисование чуть-чуть избыточно, декоративно, мы специально его таким держим. Это особенность нашей страны. Мы ничего не стали менять, мы просто используем наши собственные особенности мировосприятия. Это оказалось выигрышным и позволило нам развивать студию", — отметила Калошина.

Она полагает, что российскому текстильному рынку пока не хватает молодых специалистов, включенных в мировую профессиональную среду

"Нам нужны специалисты. Мы преподаем в МГХПА имени Строганова, взяли экспериментальный курс, поскольку нам приходится много обучать художников, когда принимаем на работу. Сейчас очень трудно найти хорошего текстильного художника. Мы надеемся, что ребята, которых мы учим, создадут современную текстильную школу в России. Эти ребята привыкли побеждать. У них, а значит и у нас всех, большое будущее", — резюмировала Калошина.