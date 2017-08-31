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Легкая промышленность

Большинство женских джинсов в России признали качественными

14:3431.08.2017
(обновлено: 14:38 31.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкНа улице МосквыНа улице Москвы
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эксперты по результатам проверки признали большинство женских джинсов в России качественными, говорится в исследовании Роскачества.

Роскачество испытало 35 образцов популярных в РФ марок, включая Levis, Uniqlo, Zara, Bershka, Diesel, Gloria Jeans. Вошедшие в исследование товары произведены в России, Китае, Турции, Сербии, Румынии, Вьетнаме, Польше и других странах. Каждый образец был исследован по 45 параметрам качества и безопасности, включая прочность, устойчивость окраски, наличие токсичных элементов и формальдегида, также эксперты лабораторий оценили, достоверен ли состав ткани, указанный производителями на этикетке.

"Согласно результатам исследования, 27 товаров из 35 признаны качественными, а 3 из них – дотянулись и до повышенных требований к качеству, установленных стандартами Роскачества, и обладают улучшенными свойствами (по конструктивным особенностям, требованиями к усадке изделий, устойчивости окраски к стирке, способности ткани впитывать и удерживать влагу)", — говорится в исследовании.

Роскачество признало высококачественными джинсами образцы Ostin, Uniqlo, Calvin Klein. При этом эксперты выявили семь товаров c нарушениями по маркировке и один случай – по показателю безопасности. В пяти изделиях были отклонения от заявленного состава: "Твое", Baon, Finn Flare, Incity, Oodji. "Примечательно, что производители изделий под торговыми марками "Твое" и Incity удивили экспертов "обратной" подменой: в этих изделиях фактический состав содержал больше натуральных волокон, чем заявлено на маркировке. Однако такое вроде бы радующее несоответствие может косвенно указывать на отсутствие на предприятии входного контроля материалов", — говорится в сообщении.

© Fotolia / IpicturesЖенские джинсы
© Fotolia / Ipictures
Женские джинсы

На маркировке джинсов под торговыми марками Baon, F5 и Tom Farr не была указана информация о производителе и изготовителе. Таким образом, были нарушены права потребителей на достоверную и полную информацию о товаре. У марки Love Republic обнаружен образец с окраской, неустойчивой к воздействию стирки и дистиллированной воды. "Подобное нарушение требований технического регламента по безопасности говорит о том, что вещь может "полинять" при стирке или окрасить кожу при попадании под дождь", — добавляет Роскачество.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского Знака качества.

"Приятно отметить, что мы совместно с Роскачеством создали своего рода навигатор для российских покупателей, проверяя и оценивая, помимо установленных требований безопасности, еще и характеристики очень нужные для потребителей. И главное, что не только потребитель, но и производитель учитывает результаты исследований и старается своевременно вносить коррективы в продаваемый ассортимент. Свидетельство этому, что в 2017 году качеству соответствовало 77% от проверенных джинсов, а доля качественной школьной формы, спустя год после первого исследования, выросла почти в 2,4 раза. Мы обязательно и дальше продолжим эту работу", — приводит комментарий замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

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Легкая промышленность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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radiozaboy
Зачем прифотошопили Анзу на задницу?

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31.08.2017
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kts 16
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