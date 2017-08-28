США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Легкая промышленность

"Чайковский текстиль" открыл новый ткацкий цех для производства спецодежды

20:1828.08.2017
050
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : РустекстильНовое производство открыл заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он сам запустил ткацкий станок и соткал на нем первый метр ткани.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
Новое производство открыл заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он сам запустил ткацкий станок и соткал на нем первый метр ткани.
© Фото : РустекстильВ цеху установлен новый сновально-шлихтовальный комплекс. В процессе шлихтования на нити основы наносится тонкий слой клеющего состава для увеличения сопротивляемости нитей истиранию и растяжению в процессе производства ткани.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
В цеху установлен новый сновально-шлихтовальный комплекс. В процессе шлихтования на нити основы наносится тонкий слой клеющего состава для увеличения сопротивляемости нитей истиранию и растяжению в процессе производства ткани.
© Фото : Рустекстиль"Чайковский текстиль" планирует выпускать в новом цеху инновационный текстиль для спецодежды и униформы, а также ткани для школьной формы.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
"Чайковский текстиль" планирует выпускать в новом цеху инновационный текстиль для спецодежды и униформы, а также ткани для школьной формы.
© Фото : РустекстильПереоснащение позволило компании внедрить в производство огнезащитную технологию FRall, начать выпуск тканей с мембранами и с покрытиями, расширен смесовой спектр выпускаемой продукции. На фото: новый ткацкий станок.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
Переоснащение позволило компании внедрить в производство огнезащитную технологию FRall, начать выпуск тканей с мембранами и с покрытиями, расширен смесовой спектр выпускаемой продукции. На фото: новый ткацкий станок.
© Фото : РустекстильНовый цех оснащен 94 современными высокопроизводительными станками с системой автоматизированного управления и контроля. На фото: изготовление мембранной ткани по технологии HotMelt.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
Новый цех оснащен 94 современными высокопроизводительными станками с системой автоматизированного управления и контроля. На фото: изготовление мембранной ткани по технологии HotMelt.
© Фото : РустекстильНанесение рисунка на ткань. На фото: на изнаночную сторону ткани наносится логотип заказчика для защиты от контрафакта.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
Нанесение рисунка на ткань. На фото: на изнаночную сторону ткани наносится логотип заказчика для защиты от контрафакта.
© Фото : РустекстильЗа опытом по проверке огнезащитных тканей в фабричной лаборатории наблюдают Виктор Евтухов и президент ГК "Чайковский текстиль" Евгений Титов.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
За опытом по проверке огнезащитных тканей в фабричной лаборатории наблюдают Виктор Евтухов и президент ГК "Чайковский текстиль" Евгений Титов.
© Фото : РустекстильОтделочное производство на предприятии ГК "Чайковский текстиль". Одним из источников финансирования нового цеха стало выделение кредита Фондом развития промышленности при поддержке заявки Минпромторгом РФ и руководством Пермского края.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
Отделочное производство на предприятии ГК "Чайковский текстиль". Одним из источников финансирования нового цеха стало выделение кредита Фондом развития промышленности при поддержке заявки Минпромторгом РФ и руководством Пермского края.
© Фото : РустекстильЛиния упаковки готовых изделий. Проект модернизации ГК "Чайковский текстиль" рассчитан на период до 2021 года с инвестициями более 2 млрд рублей. Возможности группы позволят осуществить импортозамещение текстильной продукции на рынках гособоронзаказа, спецодежды и школьной формы.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
Линия упаковки готовых изделий. Проект модернизации ГК "Чайковский текстиль" рассчитан на период до 2021 года с инвестициями более 2 млрд рублей. Возможности группы позволят осуществить импортозамещение текстильной продукции на рынках гособоронзаказа, спецодежды и школьной формы.
© Фото : РустекстильПермский легпром достиг значимых успехов: за три года объем отгруженных товаров вырос на 11,6%, инвестиции в основной капитал составил более 2 миллиардов рублей, сообщил Виктор Евтухов на совещаниив Перми о мерах господдержки импортозамещения в отрасли.Новый ткацкий цех для производства спеодежды группы компаний Чайковский текстиль в Пермском крае
© Фото : Рустекстиль
Пермский легпром достиг значимых успехов: за три года объем отгруженных товаров вырос на 11,6%, инвестиции в основной капитал составил более 2 миллиардов рублей, сообщил Виктор Евтухов на совещаниив Перми о мерах господдержки импортозамещения в отрасли.
Группа Fifth Harmony во время выступления на MTV Video Music Awards - 2017. 27 августа 2017Эпатажные наряды и рисковые номера на MTV Video Music Awards15:5628.08.2017
Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в МосквеШествие участников фестиваля "Спасская башня"13:4028.08.2017
Девушка-кандидат в курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков тренируется в летном тренажерном комплексеПервый набор девушек-курсанток в Краснодарское авиационное училище12:4828.08.2017
Музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в МосквеЦеремония открытия фестиваля "Спасская башня" в Москве14:3027.08.2017
Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского краяОтдых на розовых озерах Алтайского края08:2426.08.2017
На Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов Moscow Off-road Show - 2017Внедорожная техника на Moscow Off-road Show08:0026.08.2017
Спасатели во время поисковых работ у места падения автобуса с людьми в мореСпасательная операция на месте крушения автобуса на Кубани14:5025.08.2017
Оружие сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне АлабиноТрофейное оружие сирийских боевиков на форуме "Армия-2017"13:5025.08.2017
Показ коллекции нижнего белья в городе Дбайе, ЛиванЛучшие фото недели: Миссис Россия, Малиновое озеро и протесты в Бостоне13:1025.08.2017
Актриса Блейк Лайвли на показе фильма В тихом омуте на 69-м Каннском кинофестивале во ФранцииЗажигательная сплетница Блейк Лайвли12:1725.08.2017
Все фотоленты

Группа компаний "Чайковский текстиль" открыла в Пермском крае новый ткацкий цех, который позволит увеличить объемы производства "суровых" тканей (ткани для швейной промышленности, производства спецодежды) на 18 миллионов метров. В 2016 году "Чайковский текстиль" уже увеличил долю производства тканей для спецодежды и униформы военнослужащих на 14%, в 2017 и 2018 годах планируется рост до 16% и 19%, соответственно.

Комментировать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена