Группа компаний "Чайковский текстиль" открыла в Пермском крае новый ткацкий цех, который позволит увеличить объемы производства "суровых" тканей (ткани для швейной промышленности, производства спецодежды) на 18 миллионов метров. В 2016 году "Чайковский текстиль" уже увеличил долю производства тканей для спецодежды и униформы военнослужащих на 14%, в 2017 и 2018 годах планируется рост до 16% и 19%, соответственно.
"Чайковский текстиль" открыл новый ткацкий цех для производства спецодежды
20:1828.08.2017
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© Фото : РустекстильНовое производство открыл заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он сам запустил ткацкий станок и соткал на нем первый метр ткани.
© Фото : Рустекстиль
Новое производство открыл заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он сам запустил ткацкий станок и соткал на нем первый метр ткани.
© Фото : РустекстильВ цеху установлен новый сновально-шлихтовальный комплекс. В процессе шлихтования на нити основы наносится тонкий слой клеющего состава для увеличения сопротивляемости нитей истиранию и растяжению в процессе производства ткани.
© Фото : Рустекстиль
В цеху установлен новый сновально-шлихтовальный комплекс. В процессе шлихтования на нити основы наносится тонкий слой клеющего состава для увеличения сопротивляемости нитей истиранию и растяжению в процессе производства ткани.
© Фото : Рустекстиль"Чайковский текстиль" планирует выпускать в новом цеху инновационный текстиль для спецодежды и униформы, а также ткани для школьной формы.
© Фото : Рустекстиль
"Чайковский текстиль" планирует выпускать в новом цеху инновационный текстиль для спецодежды и униформы, а также ткани для школьной формы.
© Фото : РустекстильПереоснащение позволило компании внедрить в производство огнезащитную технологию FRall, начать выпуск тканей с мембранами и с покрытиями, расширен смесовой спектр выпускаемой продукции. На фото: новый ткацкий станок.
© Фото : Рустекстиль
Переоснащение позволило компании внедрить в производство огнезащитную технологию FRall, начать выпуск тканей с мембранами и с покрытиями, расширен смесовой спектр выпускаемой продукции. На фото: новый ткацкий станок.
© Фото : РустекстильНовый цех оснащен 94 современными высокопроизводительными станками с системой автоматизированного управления и контроля. На фото: изготовление мембранной ткани по технологии HotMelt.
© Фото : Рустекстиль
Новый цех оснащен 94 современными высокопроизводительными станками с системой автоматизированного управления и контроля. На фото: изготовление мембранной ткани по технологии HotMelt.
© Фото : РустекстильНанесение рисунка на ткань. На фото: на изнаночную сторону ткани наносится логотип заказчика для защиты от контрафакта.
© Фото : Рустекстиль
Нанесение рисунка на ткань. На фото: на изнаночную сторону ткани наносится логотип заказчика для защиты от контрафакта.
© Фото : РустекстильЗа опытом по проверке огнезащитных тканей в фабричной лаборатории наблюдают Виктор Евтухов и президент ГК "Чайковский текстиль" Евгений Титов.
© Фото : Рустекстиль
За опытом по проверке огнезащитных тканей в фабричной лаборатории наблюдают Виктор Евтухов и президент ГК "Чайковский текстиль" Евгений Титов.
© Фото : РустекстильОтделочное производство на предприятии ГК "Чайковский текстиль". Одним из источников финансирования нового цеха стало выделение кредита Фондом развития промышленности при поддержке заявки Минпромторгом РФ и руководством Пермского края.
© Фото : Рустекстиль
Отделочное производство на предприятии ГК "Чайковский текстиль". Одним из источников финансирования нового цеха стало выделение кредита Фондом развития промышленности при поддержке заявки Минпромторгом РФ и руководством Пермского края.
© Фото : РустекстильЛиния упаковки готовых изделий. Проект модернизации ГК "Чайковский текстиль" рассчитан на период до 2021 года с инвестициями более 2 млрд рублей. Возможности группы позволят осуществить импортозамещение текстильной продукции на рынках гособоронзаказа, спецодежды и школьной формы.
© Фото : Рустекстиль
Линия упаковки готовых изделий. Проект модернизации ГК "Чайковский текстиль" рассчитан на период до 2021 года с инвестициями более 2 млрд рублей. Возможности группы позволят осуществить импортозамещение текстильной продукции на рынках гособоронзаказа, спецодежды и школьной формы.
© Фото : РустекстильПермский легпром достиг значимых успехов: за три года объем отгруженных товаров вырос на 11,6%, инвестиции в основной капитал составил более 2 миллиардов рублей, сообщил Виктор Евтухов на совещаниив Перми о мерах господдержки импортозамещения в отрасли.
© Фото : Рустекстиль
Пермский легпром достиг значимых успехов: за три года объем отгруженных товаров вырос на 11,6%, инвестиции в основной капитал составил более 2 миллиардов рублей, сообщил Виктор Евтухов на совещаниив Перми о мерах господдержки импортозамещения в отрасли.
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