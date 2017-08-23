На ВДНХ пройдет выставка "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Международная выставка "Мода — народу! От конструктивизма к дизайну", открывающаяся 29 августа в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" на ВДНХ, представит более 500 разработок модельеров, театральных художников, архитекторов и плакатистов советских времён.

"На экспозиции, организованной при поддержке Минпромторга РФ, покажут грани стиля конструктивизм во всех видах искусства: изобразительном и прикладном, дизайне, архитектуре, полиграфии и фотографии, кино, театре и костюме. Посетителей также ждут лекции и мастер-классы современных модельеров и дизайнеров", — сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Специально для выставки мастера под руководством известного дизайнера Сергея Васильева воссоздали 45 костюмов по эскизам легендарных конструктивистов театра, спорта и моды начала ХХ века.

"Одним из переломных моментов для легкой промышленности стала Октябрьская революция и появление совершенно нового, зародившегося именно в Советском союзе стиля конструктивизм. Важно, что в тот момент отрасль в разрезе модной индустрии сделала резкий поворот от частных коллекций, отшиваемых в небольших ателье, к промышленному дизайну и массовому производству одежды. Сегодня у нас есть все возможности развивать российскую модную индустрию. На подиумах Милана, в мировой архитектуре и дизайне сегодня до сих пор считываются лейтмотивы русского конструктивизма", — цитирует "Рустекстиль" слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Также в рамках деловой программы выставки состоится конгресс производителей и потребителей средств индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежды, запланирована презентация достижений легкой промышленности России. К участию в конгрессе приглашены, в частности, такие компании как Газпром, "Лукойл", РЖД, "Роснефть", "Магна", "Норильский никель", "Северсталь", "Сибур", СУ-155, "Техноавиа", "Транснефть", "Энергоконтракт" и другие.