Евтухов: пермский легпром за 3 года увеличил отгрузку товаров на 11,6%

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Предприятия легпрома Пермского края достигли значимых успехов в импортозамещении: за три года объем отгруженных ими товаров вырос на 11,6%, объем инвестиций в основной капитал составил более двух миллиардов рублей, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, который провел в крае заседание о мерах господдержки импортозамещения в легкой промышленности России.

"Пермский край достиг значимых успехов в рамках реализации программы импортозамещения. Текстильное и швейное производство здесь представлено почти всеми направлениями: от спецодежды и школьной формы до комплектов боевой экипировки. За последние три года объем отгруженных товаров вырос на 11,6%, объем инвестиций в основной капитал составил более 2 миллиардов рублей. У края есть серьёзные перспективы для роста в намеченном направлении" — отметил Евтухов, слова которого приводит пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, бизнес-сообщества, профессиональных ассоциаций, основных производителей и потребителей спецодежды и СИЗ. На встрече были особо отмечены лидеры отрасли в Пермском крае, реализующие крупные инвестпроекты: компания "Чайковский текстиль", Кизеловская швейная фабрика "Инициатива", производители средств индивидуальной защиты — Суксунский оптико-механический завод и предприятия "Сорбент".