Крупнейшие предприятия легпрома России примут участие в форуме "Армия 2017"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Крупнейшие российские предприятия, занимающиеся производством тканей, военной одежды, обуви и смежной текстильной продукции, примут участие в III международном военно-техническом форуме "Армия 2017", который пройдет 22-27 августа 2017 в подмосковном центре "Патриот", сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Площадь российского стенда "Легкая промышленность для вооруженных сил" составит 117 квадратных метров.

В экспозиционном разделе "Экипировка и обмундирование военнослужащих" гости выставки смогут ознакомиться с продукцией четырёх компаний: НПФ "БАСК", ООО "Верона", ГК "Чайковский текстиль", а также ГК "БТК". В тематическом разделе "Тыловое обеспечение и снабжение войск. Обеспечение жизнедеятельности личного состава, быта военнослужащих и их семей" обувь и одежду собственного производства для силовых структур представит ЗАО "Компания "Фарадей", отмечается в сообщении.