"Чайковский текстиль" запустил в Пермском крае новый ткацкий цех

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Группа компаний "Чайковский текстиль" (Пермский край) открыла в среду новый ткацкий цех, который позволит увеличить объемы производства "суровых" тканей (ткани для швейной промышлености, производства спецодежды) на 18 миллионов метров, говорится в сообщении компании.

Новый цех оснащен 94-мя современными высокопроизводительными станками Toyota с системой автоматизированного управления и контроля. Ассортимент тканей, которые могут производиться на новом ткацком оборудовании, охватывает весь спектр продукции предприятия.

"Чайковский текстиль" планирует в новом цеху производить инновационный текстиль для спецодежды и униформы, а также ткани нового сегмента — для школьной формы. Данные направления ассортимента активно развиваются на предприятии в последние годы благодаря проводимому техническому переоснащению: внедрена в промышленное производство огнезащитная технология FRall, начат выпуск тканей с мембранами и с покрытиями, расширен смесовой спектр выпускаемой продукции. В настоящее время "Чайковский текстиль" участвует в выполнении 5 научно-исследовательских работ (НИОКР), отмечается в сообщении.

Полномасштабный проект модернизации производственных мощностей группы компаний "Чайковский текстиль" рассчитан на период до 2021 года с общей суммой инвестиций более 2 миллиардов рублей. Развитие производственных возможностей группы позволяет осуществить импортозамещение текстильной продукции на рынках гособоронзаказа, спецодежды и школьной формы, повышает конкурентоспособность российского текстиля.

Группа компаний "Чайковский текстиль" является одним из ведущих российских разработчиков и производителей тканей для спецодежды, униформы военнослужащих, школьной формы. Доля компании "Чайковский текстиль" на рынке тканей для спецодежды и униформы составляет 14%.