Лизинговым фирмам могут возместить расходы на оборудование для легпрома

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ с 1 августа начал отбор заявок на заключение договоров на предоставление из федерального бюджета субсидии на финансирование расходов лизинговых организаций по обеспечению легкой промышленности оборудованием, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Поддержка инвестпроектов модернизации и технического перевооружения предприятий легкой промышленности путем льготного лизинга осуществляется согласно постановлению правительства РФ № 958 от 23 сентября 2016 года.

"Механизм подразумевает компенсацию лизинговой организации выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления лизингополучателю единовременной скидки в размере 30% цены приобретения оборудования при уплате авансового платежа", — поясняется в сообщении.

Заявки на участие в отборе будут рассматриваться до 1 ноября 2017 года.