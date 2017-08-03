Под Томском открыли цех по выпуску трикотажного ворсового полотна

Швейная фабрика Царина в Томской области ввела в строй новый цех по производству трикотажного ворсового полотна

Швейная фабрика Царина в Томской области ввела в строй новый цех по производству трикотажного ворсового полотна

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Швейная фабрика "Царина" в Томской области ввела в строй новый цех по производству трикотажного ворсового полотна мощностью 216 тонн в год, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

В новый цех фабрика инвестировала 75 миллионов рублей. Новое томское производство позволит "Царине" обеспечить собственные потребности в материале и удовлетворить оптовый спрос на эту продукцию. На сегодняшний день ежегодный объем российского рынка трикотажных ворсовых полотен оценивается в 1600-1800 тонн, не считая импорта готовой продукции.

"Сегодня мы в очередной раз убедились, насколько многогранна экономика нашей области. Мы не только добываем нефть и газ, развиваем атомную отрасль и переработку леса. У нас в Томской области даже в непростых экономических условиях успешно развивается и легкая промышленность", — приводятся в сообщении слова врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина на открытии нового производства.

По его словам, новая продукция позволит заместить чать импорта, создать рабочие места.

"Мы в Томской области продолжаем политику импортозамещения, а новая продукция "Царины" позволит заместить до 10 процентов зарубежных аналогов. И, конечно, новое производство создает рабочие места и дополнительные налоги в бюджет", — сказал Жвачкин.

Трикотажное полотно (различные виды флиса, гладкокрашенные полотна и с нанесенным печатным рисунком) используются при производстве курток, рубашек, спортивной, детской одежды, пледов, обуви, головных уборов, игрушек, военного обмундирования.

ООО "Швейная фабрика "Царина" организовано в 2001 году. В состав компании входят ЗАО "Томская кожгалантерея" и производитель обуви ООО "ТОКО". Производственные мощности фабрики расположены в Томске, Томском и Кожевниковском районах, Кемеровской области. Численность персонала фабрики составляет 150 человек. Совокупный объем выпуска — более 400 тысяч единиц готовой продукции в год.