Кожевенные компании из России примут участие в выставке Lineapelle в Милане

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские кожевенные компании примут участие в крупнейшей международной отраслевой выставке Lineapelle, которая пройдет в Милане с 4 по 6 октября, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Российская экспозиция, которая развернется на площадке центра Fieramilano, организована Минпромторгом РФ совместно с Российским союзом кожевенников и обувщиков (РСКО).

Lineapelle является одной из ключевых международных выставок для отрасли с 1981 года. Здесь представлены не только кожа, но и аксессуары, компоненты, синтетические материалы и модели для обуви, изделия из кожи — одежда и мебель. Образцы своей продукции в Милан привозят фирмы из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, а с 2015 года — и Россия.

"К российской экспозиции с каждым годом расширяется международный интерес, увеличиваются объемы заключенных соглашений. Только в прошлом году в первый день работы Lineapelle состоялось подписание ряда международных контрактов на общую сумму 8,4 миллиона евро", — привели в пресс-службе слова президента РСКО Нелли Мякунова.

По данным Мякуновой, по итогам 2016 года объем российского экспорта готовых кож и кожи-краст составил около 143 миллионов долларов, в том числе около 30% кож поставлено в Италию.

"В этом году мы ожидаем не меньших объёмов контрактов и уверены, что достойно представим Россию на будущей экспозиции", — заключила глава РСКО.

Среди российских участников Lineapelle-2017 заявлены ЗАО "Хром", АО "Русская кожа", НАО "Спасский кожевенный завод", ООО "Рыбинский кожевенный завод", "Караван СК", ООО "ИМЭКС", ООО "Вахруши-Юфть", ООО "Арсенал", ООО "Производственная фирма "Раском", АО "Верхневолжский кожевенный завод".