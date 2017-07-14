Минпромторг прогнозирует рост розничного рынка легпрома на 4-7% в 2017 году

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Рост розничного рынка легкой промышленности по итогам 2017 года может составить порядка 4-7% — до 2,8 триллиона рублей, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"По итогам 2016 года российский рынок легкой промышленности по данным Росстата составил 2,6 триллиона рублей. Учитывая то, что это розничный рынок, который в большей степени зависит от роста располагаемых доходов населения, то есть от потребительского спроса, который на данный момент пока еще не восстановился после кризиса, мы прогнозируем небольшой рост розничного рынка в 2017 году на 4-7% до 2,7-2,8 триллиона рублей", — цитируется в сообщении замглавы ведомства Виктор Евтухов.
По его словам, за последние годы индустрия легкой промышленности демонстрирует положительную динамику и вызывает интерес у потенциальных инвесторов.
"О том, что в отрасль идут крупные инвесторы, говорит и восстановление работы Вологодского текстиля. Начиная с 2017 года, комбинат стал стабильно работающим предприятием, производящим продукцию высокого уровня с хорошим экспортным потенциалом, создана новая испытательная лаборатория, — отметил Виктор Евтухов. — Конечно, у нас пока еще не созданы такие привлекательные условия работы для инвесторов, как, например, в Турции или Китае. Но мы работаем над этим. Все оборудование освобождено от НДС и таможенных пошлин.
Как сообщалось ранее, в текущем году на поддержку предприятий легкой промышленности предусмотрено более 3 миллиардов рублей, в том числе 2,2 миллиарда рублей из антикризисного фонда (1 миллиард рублей — льготный лизинг, 700 миллионов рублей — субсидирование кредитов под оборотные средства и 500 миллионов рублей субсидии на производство тканей для школьной формы).