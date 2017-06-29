Российская доля на рынке спецодежды в ближайшие годы вырастет в два раза

Доля российской продукции в сегменте тканей для спецодежды на российском рынке, по данным Союзлегпрома, в ближайшие годы вырастет до 62% с нынешних 32%. Представители бизнеса легкой промышленности отметили, что в настоящее время для реализации импортозамещения российские текстильные предприятия располагают производственными мощностями и благодаря действующим мерам господдержки проводят их модернизацию.