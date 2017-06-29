Минпромторг намерен развивать в РФ проекты по выпуску вискозы для легпрома

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ считает важным и перспективным направлением реализацию в России проектов по производству растворимой целлюлозы, а отдельным направлением развить цепочку производства вискозного волокна для легкой промышленности. Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Планируем реализовать проекты по производству растворимой целлюлозы и отдельным направлением развить цепочку производства вискозного волокна для легпрома", — сказал он, подчеркнув, что искусственные волокна, такие как вискозная целлюлоза, сегодня пользуется в мире очень большим спросом, а в России для производства есть все необходимые ресурсы.

По данным министерства, производство вискозного сырья в мире с каждым годом увеличивается на 8%. Основная часть производства вискозного сырья сконцентрирована в Азии. Крупнейшим производителем является Китай (около 60%).

В России в 2016 году объем потребления химических и искусственных волокон и нитей российскими предприятиями легкой промышленности составил 372 тысяч тонн, при этом на вискозные волокна и нити приходится всего 3,6 % — 13,5 тысячи тонн, основное потребление идет через готовые изделия.

"Проведенный анализ российского рынка показал, что существует потенциал роста внутреннего спроса на вискозное волокно и нити, связанный с развитием на территории России производства тканей из вискозы: дополнительный спрос на волокно и нити составит 20-25 тысяч тонн,- отметил Евтухов. — Экономически целесообразным является создание российских производств растворимой целлюлозы с фокусом на экспортные поставки 300-400 тысяч тонн, и выпуском вискозного волокна до 30 тысяч тонн с одновременным стимулированием развития текстильных производств и создания "тянущего" спроса и постепенным наращиванием объемов производства волокна".