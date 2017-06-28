Историк моды Наталья Козлова: в России возможно развитие фэшн индустрии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Историк моды Наталья Козлова приветствовала подписанное в рамках петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в области развития легкой промышленности и модной индустрии, согласно которому Петербург должен стать законодателем моды и промышленного дизайна в составе межрегионального кластера с Ивановской областью.

"Санкт Петербурга и Иваново — наши исконно промышленные регионы, у которых сохранились традиции. Там дедушки и бабушки, которые работали в легкой промышленности — память поколений. Там музеи, хорошие учебные заведения. Все это надо "поливать". Ведь без ухода само ничего не вырастит, ни прекрасный сад, ни ребенок, ни мода". — сказала РИА Новости Козлова.

При этом она отметила, что кластеров должно быть несколько.

"Моды должно быть много, и разной. Питер идеально подходит для столицы моды. В нем больше вкуса и умеренности. К тому же Эрмитаж повернулся к моде. А Иваново сам Бог велел еще в XIX веке стать столицей текстиля. Надо восстанавливать справедливость. Но для этого нужно переоборудование и нельзя упускать всех цепочек в современных технологиях. И учиться, учиться. Раньше ехали за границу, теперь в связи с кризисом в Европе и к нам захотят приехать. Испанцы быстро создали собственную моду. Вот и нам надо закатать рукава", — сказала эксперт.

Козлова уверена, что в России возможно развитие фэшн индустрии.

"Надо только "поцеловать" легкую промышленность, сказать ей ласковые слова, и она проснется. Будут вливания в развитие отрасли, будет и мода. Конечно, без новых технологий не обойтись, без внимания и уважения, как к женщине. Нужны новые кадры, надо изменять учебные процессы. Надо готовить дизайнеров, как во ВГИКе, когда ведет студентов на протяжении нескольких лет один "мэтр", — сказала собеседница агентства, отметив при этом необходимость поощрять дизайнеров, которые думают, "как серийно и красиво одеть "русские улицы".

Козлова уверена, что России — стране, в которой проживает много национальностей, необходимо продвигать моду с национальным колоритом.

"Самобытность, вот что ценится в мире моды, поскольку и так все размыто: кроссовки, джинсы, толстовка, рюкзак. Как выделиться? Не быть похожим на всех. Именно здесь спасает неординарность. А какой она может быть — решает творец. Русский стиль покорил Ива Сен Лорана и Жан Поля Готье, очень многих, а у нас почти никто не умеет его стилизовать. Жаль, это от воспитания, от пренебрежения к своим корням",- сказала историк моды.