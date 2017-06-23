Минпромторг планирует продлить запрет на вывоз полуфабрикатов из кожи

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минпромторг России готовится продлить запрет на вывоз кожевенного полуфабриката — так называемого "вет блю" (wet blue), сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Мы существенно помогли кожевенной промышленности решить вопрос с предотвращением критического недостатка на внутреннем рынке кожевенных ресурсов на фоне продолжающегося снижения поголовья скота. По инициативе Минпромторга на постоянной основе с октября 2014 года (по истечении 6 месяцев с каждой даты введения) вводится запрет на вывоз кожевенного полуфабриката из Российской Федерации. В настоящий момент запрет установлен с 01 февраля 2017 года по 01 августа 2017 года, и мы уже готовим его очередное продление" — сказал Евтухов.

По словам замминистра, в результате принятых мер увеличен объем производства кожи, начали реализовываться инвестиционные проекты.

"Полагаю, что положительный эффект от запрета ощутил на себе и Верхневолжский кожевенный завод, который я на днях посетил в рамках рабочей поездки в Тверскую область. Это одно из ведущих предприятий кожевенной подотрасли, которое в непростых экономических условиях не только сумело поднять производство, но и запустить новые мощности переработки отходов. В 2014 году, с приходом новых собственников и управляющей команды, было запущено новое современное технологическое оборудование, оптимизирована внутренняя инфраструктура завода и введена в строй уникальная линия по выпуску пищевого фибриллярного белка в виде порошка — говяжьего белка (коллагена)", — отметил Евтухов.