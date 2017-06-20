ГК "Энергоконтракт" ожидает рост продаж спецодежды на 10% в 2017 году

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Группа компаний "Энергоконтракт", крупный российский производитель многофункциональной специальной одежды и обуви для транспортной, лесозаготовительной, металлургических отраслей и ТЭК, ожидает в 2017 году рост продаж на уровне 10% по сравнению с предыдущим годом, говорится в материалах Минпромторга РФ со ссылкой на заявление компании.

"Ожидаемый рост продаж в 2017 году, по отношению к 2016, продукции ГК "Энергоконтракт", составляет 10%, такой же рост мы планируем наблюдать и на конец 2018 года. Не секрет, что с 2007 года наша компания занимается локализацией производства термостойких средств индивидуальной защиты на территории Российской Федерации", — отмечает компания.

На сегодняшний день сумма собственных инвестиций компании, вложенных в локализацию составляет около 2 миллиардов рублей.

"Сегодня на территории России наша компания производит термостойкие арамидные ткани, на своем собственном ткацком комплексе, окрашивает и наносит финальную отделку материалам. Наше производство имеет собственный трикотажный цех, цех с автоматизированным раскроем и собственным швейным производством. В начале 2017 года мы расширили наше экспериментальное производство готовой продукции, а к концу 2017 года планируется расширение нашего раскроенного производства", — сообщила компания.

К концу 2017 года "Энергоконтракт" планирует выпустить новую линейку термостойкой одежды, для защиты от термических рисков электрической дуги, которая будет представлена на двух стендах на 31-й международной выставке охраны труда "А+А 2017" в г. Дюссельдорф (Германия) в октябре этого года.

Кроме того, компания планирует расширять рынки сбыта, сотрудничая с Европой, странами СНГ, Латинской Америкой и Ближним Востоком и планирует в 2017 году выручить от продажи на экспорт до 20 миллионов рублей, а в 2018 году довести продажи до 50 миллионов рублей, говорится в материалах Минпромторга.