Доллар впервые с июля 2015 года опустился ниже 59 рублей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Доллар на торгах в Москве обновил полуторагодовой минимум к рублю на фоне дорогой нефти. Впервые с июля 2015 года американская валюта во вторник опускалась ниже 59 рублей — до 58,95 рубля.

Североморская нефть марки Brent торгуется при этом на уровне 56 с половиной долларов за баррель. Участники рынка рассчитывают на соблюдение прошлогодней договоренности стран-экспортеров об ограничении добычи ради стабилизации цен.

В этих условия российский Минфин предложил Государственной думе уже в весеннюю сессию утвердить новое бюджетное правило, обнародованное в ноябре, сообщил РИА Новости глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков после совещания с представителями правительства.

Бюджетное правило, предлагаемое к использованию с 2020 года, гласит, что если нефтегазовые доходы бюджета оказываются выше расчетных при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель, "излишки" будут "стерилизоваться" в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния.

Такое изъятие дополнительных доходов в резервы, помимо создания "подушки безопасности", одновременно поможет не допустить чрезмерного укрепления рубля, отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов.

По словам Аксакова, участники совещания во вторник отметили, что очень важно установить такое бюджетное правило, которое работало бы при любой цене на нефть.