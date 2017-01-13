Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 63,12 рубля

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 15,37 копейки — до 63,1222 рубля, курс доллара уменьшился на 12,78 копейки — до 59,37 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 13,94 копейки, составив 61,0585 рубля.

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