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Колебания курса рубля

Рынок акций и рубль продолжат стабилизироваться, считают аналитики

09:5513.01.2017
(обновлено: 09:58 13.01.2017)
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Финансовый расчет. Архивное фото
© Fotolia/ Nonwarit

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль в начале дня пятницы мало изменятся на фоне стабильного рынка нефти, говорят трейдеры.

Новости с Гайдаровского форума продолжат оказывать влияние на курсовую динамику российских активов, отмечают аналитики.

Прогнозы

Нефтяные насосы. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Филатов
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Цена нефти растет на новостях о сокращении добычи
Ожидается открытие российского рынка акций с некоторым повышением по индексу РТС, считает Антон Манаев из компании "Олма".

Пара доллар-рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 рублей, добавил он.

Внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, отметил Олег Шагов из ИФК "Солид".

"Среди предстоящих российских событий стоит выделить ожидающиеся сегодня выступления в рамках Гайдаровского форума представителей Банка России, Минфина и Минэкономразвития, а также публикацию Сбербанком отчетности по РСБУ", — отметил он.

Внешние факторы 

Работа Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
© AP Photo/ Richard Drew
Американские биржи закрылись в минусе после пресс-конференции Трампа
Фондовые индексы США на предыдущих торгах понизились на 0,2-0,3% на фоне разочарования инвесторов, связанного с отсутствием озвученных деталей по экономической политике избранного президента США Дональда Трампа на его пресс-коференции.

Фондовые фьючерсы США с утра снижались на 0,2%. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно в пределах 0,8%, шанхайский SSE Composite опускался на 0,4%, японский Nikkei 225 рос на 0,8%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 56 долларов за баррель по марке Brent.

Курс евро торговался на уровне 1,062 доллара против 1,0623 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Работа фондовой биржи. Архивное фото
© AP Photo/ Richard Drew
Рубль вечером рос к доллару на фоне дорожающей нефти
Российский рынок акций к закрытию торгов четверга не показал единой динамики на фоне укрепления рубля против доллара, говорят трейдеры.

Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 0,3% и составил 2212 пункта, индекс РТС повысился на 1,71%, до 1175,28 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,42 рубля, до 59,33 рубля, евро — на 0,13 рубля, до 63,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

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