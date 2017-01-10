Рубль устойчив к колебаниям цен на нефть

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Курс рубля на вечерних торгах демонстрирует устойчивость к евро и незначительно снижается к доллару на фоне колебаний цен на нефть.

К 21.05 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 5 копеек – до 60,14 рубля, евро торговался на уровне предыдущего закрытия — 63,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent, который ранее рос в цене, просел на 1,51% – 54,11 доллара за баррель.

На этом фоне на вечерних торгах динамика отечественной валюты к доллару поменялась: доллар перешел к небольшому росту.

Цены на нефть перешли к снижению после сообщений СМИ о резком росте добычи нефти в Ливии. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Ливия увеличила добычу нефти более чем в три раза за последние шесть месяцев, что угрожает планам ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

Тем не менее, на валютной секции Московской биржи российский рубль удержался вблизи уровней закрытия понедельника, отмечает Богдан Зварич из "Финама".

Прогнозы и рекомендации

Если же смотреть на техническую картину в паре доллар-рубль, то здесь сохраняется "медвежья" картина, считает Зварич. "Так, все тренды в текущий момент направлены вниз, а последний тренд ускорения подходит к отметке 60 рублей, что создаст двойное сопротивление для пары в виде тренда и уровня", — поясняет он.

Если доллару удастся его пробить, аналитик не исключает подъема американской валюты в район следующего сопротивления, расположенного на уровне 62 рубля. Если же "медведи" удержат пару ниже 60 рублей, у них будут шансы уже в ближайшее время обновить минимумы года, полагает он.

"На вечерней сессии мы не ожидаем существенных изменений в рыночной ситуации, как на внешних площадках, так и в российских активах. Отсутствие поводов к направленному движению приведет к консолидации активов. При этом наше открытие в среду определит реакция рынка энергоносителей на данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня ночью", — говорит эксперт.

Коридор для движения пары доллар-рубль на среду остается в рамках значений 59,75-60,50, но для прохода к верхней границе диапазона нужен веский повод, считает Анна Бодрова из "Альпари". Евро проторгуется в рамках 63,25-64,5 рубля, прогнозирует она.

Как напоминает Екатерина Еркина из УК "КапиталЪ", рынок ждет ряда важных событий на этой неделе. На 11 января намечена пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа, на 12 января — выступление главы Банка Англии Марка Карни, а также публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. 13 января состоится выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен.