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Колебания курса рубля
Колебания курса рубля

Рубль устойчив к колебаниям цен на нефть

Тема:
Динамика курсов валют. Январь 2017 (33)
21:4010.01.2017
03401
Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Курс рубля на вечерних торгах демонстрирует устойчивость к евро и незначительно снижается к доллару на фоне колебаний цен на нефть.

Нефть. Архивное фото
© AFP 2017/ Ramon Sahmkow
EIA повысило прогнозную цену нефти Brent в 2017 году до $53,50 за баррель

К 21.05 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 5 копеек – до 60,14 рубля, евро торговался на уровне предыдущего закрытия — 63,49 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent, который ранее рос в цене, просел на 1,51% – 54,11 доллара за баррель.

На этом фоне на вечерних торгах динамика отечественной валюты к доллару поменялась: доллар перешел к небольшому росту.

Цены на нефть перешли к снижению после сообщений СМИ о резком росте добычи нефти в Ливии. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Ливия увеличила добычу нефти более чем в три раза за последние шесть месяцев, что угрожает планам ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

Вид на город Бенгази с моря. Архивное фото
© AFP 2017/ Abdullah Doma
СМИ: Ливия наращивает добычу нефти, угрожая планам ОПЕК

Тем не менее, на валютной секции Московской биржи российский рубль удержался вблизи уровней закрытия понедельника, отмечает Богдан Зварич из "Финама".

Прогнозы и рекомендации

Если же смотреть на техническую картину в паре доллар-рубль, то здесь сохраняется "медвежья" картина, считает Зварич. "Так, все тренды в текущий момент направлены вниз, а последний тренд ускорения подходит к отметке 60 рублей, что создаст двойное сопротивление для пары в виде тренда и уровня", — поясняет он.

Если доллару удастся его пробить, аналитик не исключает подъема американской валюты в район следующего сопротивления, расположенного на уровне 62 рубля. Если же "медведи" удержат пару ниже 60 рублей, у них будут шансы уже в ближайшее время обновить минимумы года, полагает он.

Перед началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти в Вене. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Беспечность ОПЕК: к чему приведут невыполненные обещания о снижении добычи
"На вечерней сессии мы не ожидаем существенных изменений в рыночной ситуации, как на внешних площадках, так и в российских активах. Отсутствие поводов к направленному движению приведет к консолидации активов. При этом наше открытие в среду определит реакция рынка энергоносителей на данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, которые будут опубликованы сегодня ночью", — говорит эксперт.

Коридор для движения пары доллар-рубль на среду остается в рамках значений 59,75-60,50, но для прохода к верхней границе диапазона нужен веский повод, считает Анна Бодрова из "Альпари". Евро проторгуется в рамках 63,25-64,5 рубля, прогнозирует она.

Как напоминает Екатерина Еркина из УК "КапиталЪ", рынок ждет ряда важных событий на этой неделе. На 11 января намечена пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа, на 12 января — выступление главы Банка Англии Марка Карни, а также публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. 13 января состоится выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен.

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Колебания курса рубля
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