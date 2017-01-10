Рубль и рынок акций снизятся под давлением нефти и азиатских площадок

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль откроются снижением в начале дня под давлением нефтяных котировок, упавших ниже 55 долларов за баррель по Brent, говорят трейдеры.

Разнонаправленная динамика азиатских площадок также не добавляет игрокам оптимизма, добавляют аналитики.

Прогнозы

В первой половине вторничной сессии на Московской бирже пара доллар-рубль будет торговаться вблизи верхней границы сложившегося в последние дни диапазона 59,2-60,5 рубля, прогнозирует аналитик TeleTrade Александр Егоров.

"Поддержку национальная валюта получает от монетарных факторов. Рубль остается привлекательной валютой в рамках стратегий керри-трейд. Приближающиеся налоговые выплаты также позитивно отражаются на стоимости рубля", — в то же время замечает он.

Во вторник стоит обратить внимание на данные Американского института нефти (API), рекомендует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. "Опубликованы они будут поздно вечером, однако смогут дать намеки на результаты еженедельного отчета от минэнерго США. Рост показателя ускорит падение котировок нефти. В результате, от доллар-рубль ждем умеренного движения в район 60,4", — говорит аналитик.

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 59,5-60,7 рубля, для европейской валюты — 62,8-64,1 рубля, прогнозирует Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Снижение ряда азиатских индексов с одновременным умеренным отскоком нефтяных котировок задают противоречивый внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может остаться под давлением, отмечает он. Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2190-2235 пунктов, по индексу РТС — 1150-1170, полагает эксперт.

Внешние факторы



Основные фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне статистики по безработице и ожидания сезона корпоративных отчетов, NASDAQ достиг исторического максимума.

Основные биржевые индексы Европы закрыли торговую сессию понедельника преимущественно в минусе на слабой внутренней статистике; при этом британский индекс FTSE 100, напротив, обновил исторический максимум на фоне сильного удешевления британского фунта стерлингов.

Фондовые фьючерсы США с утра снижаются в пределах 0,19-0,23%. Азиатские биржи с утра торгуются разнонаправленно по основным фондовым индексам: шанхайский SSE Composite растет на 0,06%, гонконгский Hang Seng — на 0,54%, сингапурский индекс Straits Times — на 0,32%. Австралийский S&P/ASX 200 снижался при этом на 0,8%, японский Nikkei 225 — на 0,79%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 54,93 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,02%).

Курс евро торговался на уровне 1,0611 против 1,0568 доллара на предыдущем закрытии торгов.

Итоги предыдущих торгов на российском рынке

Рынок акций РФ в понедельник снизился на фоне ослабления рынка нефти в район 55,5 доллара за баррель сорта Brent. Индексы ММВБ и РТС протестировали уровни поддержки около 2200 и 1150 пунктов соответственно.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,12%, до 2211,25 пункта, индекс РТС — на 1,05%, до 1160,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника повысился на 47 копеек, до 60,09 рубля, евро — на 72 копейки, до 63,41 рубля.