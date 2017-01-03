Рынок акций обновил максимумы, рубль уверенно растет на нефти по $58

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ в первый день торгов 2017 года уверенно растет и обновил исторический максимум по ММВБ и двухгодичный — по РТС, акции "Роснефти" на пике и дорожают на 4,5%.

Курс рубля против доллара и евро также уверенно растет на нефти, подорожавшей выше уровня 58 долларов за баррель сорта Brent.

Индекс ММВБ к 13.46 мск рос на 1,95% — до 2276 пунктов, индекс РТС — на 2,5% — до 1181 пункта.

Индекс ММВБ обновил во вторник исторический максимум, поднявшись до 2278,38 пункта, индекс РТС обновил максимум с сентября 2014 года, поднявшись до 1182,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск вторника снижался на 58 копеек — до 60,69 рубля, курс евро — на 1,31 рубля, до 63,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть помогает

Рынок нефти начал год уверенным ростом на фоне позитивных макроэкономических данных по Китаю. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР в декабре-2016 поднялся на 1 пункт до 51,9 пункта, показав максимально высокое значение с января 2013 года, оценило деловое издание Caixin совместно с Markit.

В итоге стоимость нефти поднялась до максимумов с лета 2015 года – в район 58 долларов за баррель сорта Brent. Это поддержало фондовые рынки европейских стран и подняло общий аппетит инвесторов к рисковым активам.

Российские нефтяные фишки во вторник задают тон росту всего рынка акций. Бумаги крупнейшей в РФ компании сектора "Роснефти" дорожают на 4,5% и уже поднимались до исторического максимума в 422 рубля. В итоге ее капитализация уже составляет около 4,5 триллионов рублей, что является максимумом для рынка РФ (у "Газпрома" (+1,3%) — 3,7 триллиона).

Акции "Сургутнефтегаза" дорожают на 1,6%, "Лукойла" — на 1,3%. На фоне укрепляющегося рубля акции Сбербанка растут в цене на 2,7%.

Курс рубля после коррекционной просадки в последние дни завершившегося года опять уверенно растет, используя в качестве фактора дорожающую нефть. Евро опять приблизился к 63 рублям, ниже которых он опускался в конце прошлого года.

При этом волатильность рубля, что характерно для последнего времени, существенно уступает волатильности рынка нефти. В итоге, рубль растет медленнее нефти, и рублевая цена нефти опять поднялась к максимумам за последние несколько месяцев – выше 3,5 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы и рекомендации

До середины января, пока будет собираться комиссия по контролю за сокращением добычи основными производителями нефти, новостной фон для рынка черного золота будет оставаться позитивным, отмечает Валерий Полховский из ГК Forex Club, говоря об основном факторе динамики российских активов.

"Если страны ОПЕК и не-ОПЕК будут добросовестно выполнять соглашение, то цены могут закрепиться в области около 60 долларов за баррель. Протестировать эту отметку они могут уже в первой половине января", — оценил он.

Однако и для нефти найдутся проблемы, так как ожидаемый рост ставок в США негативно сказывается на рискованных активах, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Повышение цены за баррель Brent на 50% в прошлом году не должно слишком сильно очаровывать инвесторов. Бдительность, как часто любил повторять бывший президент ЕЦБ Жан-Клод Трише, должна стать главным партнером прибыльных операций с финансовыми активами в 2017 году", — сказал аналитик.