Аналитики ждут нейтрального открытия торгов на рынках валюты и акций

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на фоне низкой активности инвесторов в предновогодний период, говорят трейдеры.
Рынок продолжит следить за колебаниями нефтяных котировок, добавляют аналитики.
Прогнозы
Разнонаправленно изменившиеся азиатские индексы и нефть у отметки 56 долларов за баррель задают нейтральный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2160-2205 пунктов, по индексу РТС — 1125-1150, полагает он. Важных корпоративных новостей в бумагах первого эшелона и голубых фишках сегодня не ожидается, добавляет аналитик.
В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар-рубль будет торговаться вблизи нижней границы сложившегося диапазона 60-61 рубль, считает Александр Егоров из TeleTrade.
"Пара поддалась оптимистичным рыночным ожиданиям и тонким условиям торговли. Однако ей еще предстоит подтвердить свой позитивный настрой в четверг, когда будут опубликованы данные от Минэнерго США", — говорит Алена Афанасьева из Forex Club.
Внешние факторы
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,56% — до 19833,68 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,89%, до 5438,56 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,84%, до 2249,92 пункта.
Фондовые фьючерсы США с утра снижаются в пределах 0,4%. Азиатские биржи с утра торгуются разнонаправленно по основным фондовым индексам: шанхайский SSE Composite рос на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, гонконгский Hang Seng снижался на 0,18%, сингапурский индекс Straits Times — на 0,43%, японский Nikkei 225 — на 1,32%.
Курс евро торговался на уровне 1,0452 против 1,0406 доллара на предыдущем закрытии торгов.
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 56,87 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,16%).
Итоги предыдущих торгов на рынке РФ
Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,29% — до 2182,98 пункта, индекс РТС вырос на 0,22% — до 1138,31 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды понизился на 34 копейки — до 60,34 рубля, евро — на 63 копейки, до 62,81 рубля.