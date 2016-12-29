Аналитики ждут нейтрального открытия торгов на рынках валюты и акций

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на фоне низкой активности инвесторов в предновогодний период, говорят трейдеры.

Рынок продолжит следить за колебаниями нефтяных котировок, добавляют аналитики.

Прогнозы

Открытие российского рынка акций в четверг ожидается в районе 2180-2185 пунктов по индексу ММВБ, полагает Олег Шагов из компании "Солид". По его мнению, этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при невысокой предновогодней активности инвесторов.

Разнонаправленно изменившиеся азиатские индексы и нефть у отметки 56 долларов за баррель задают нейтральный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2160-2205 пунктов, по индексу РТС — 1125-1150, полагает он. Важных корпоративных новостей в бумагах первого эшелона и голубых фишках сегодня не ожидается, добавляет аналитик.

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 59,7-60,9 рубля, для европейской валюты — 62,2-63,4 рубля, прогнозирует Иосуб.

В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар-рубль будет торговаться вблизи нижней границы сложившегося диапазона 60-61 рубль, считает Александр Егоров из TeleTrade.

"Пара поддалась оптимистичным рыночным ожиданиям и тонким условиям торговли. Однако ей еще предстоит подтвердить свой позитивный настрой в четверг, когда будут опубликованы данные от Минэнерго США", — говорит Алена Афанасьева из Forex Club.

Внешние факторы

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Рост будет, но несущественный

Ничего не изменится 13389

Основные фондовые индексы США в среду снизились — инвесторы фиксируют прибыль перед Новым годом.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,56% — до 19833,68 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,89%, до 5438,56 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,84%, до 2249,92 пункта.

Фондовые фьючерсы США с утра снижаются в пределах 0,4%. Азиатские биржи с утра торгуются разнонаправленно по основным фондовым индексам: шанхайский SSE Composite рос на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, гонконгский Hang Seng снижался на 0,18%, сингапурский индекс Straits Times — на 0,43%, японский Nikkei 225 — на 1,32%.

Курс евро торговался на уровне 1,0452 против 1,0406 доллара на предыдущем закрытии торгов.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 56,87 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,16%).

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне низкого объема торгов в преддверии праздничных выходных.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,29% — до 2182,98 пункта, индекс РТС вырос на 0,22% — до 1138,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды понизился на 34 копейки — до 60,34 рубля, евро — на 63 копейки, до 62,81 рубля.

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