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Колебания курса рубля
Колебания курса рубля

Рубль стал вести себя достойно, заявила Набиуллина

15:3228.12.2016
(обновлено: 15:53 28.12.2016)
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Рублевая монета на фоне Московского Кремля. Архивное фото
© AFP 2016/ Alexander Nemenov

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Российская национальная валюта стала менее чувствительной к колебаниям нефтяных цен и пока ведет себя более или менее достойно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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"Что очень важно, рубль стал менее волатильным по отношению к цене на нефть: мы видим, как цены на нефть достаточно сильно меняются, а рубль более или менее стабилен. Это связано и с тем, что субъекты экономики привыкают к плавающему курсу, начинают хеджироваться, выстраивать свою политику управления ликвидностью соответствующим образом. И мы видим, что рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более или менее достойно", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, ЦБ РФ при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в стране ожидает стабильного курса рубля. "Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс — амортизатор внешних шоков", — подчеркнула глава регулятора.

Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Банк России в основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) представил три сценария макроэкономического развития РФ на ближайшие три года в зависимости от цены на нефть и других внутренних и внешних факторов. Базовый сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным, основан на предположениях, что заметного изменения конъюнктуры мировых сырьевых рынков не произойдет и цена на нефть марки Urals в ближайшие три года будет около 40 долларов за баррель.

Два альтернативных сценария предполагают более медленное и более быстрое восстановление роста мировой экономики, что приведет к формированию более низкой или более высокой траектории цен на нефть. В первом из них заложено снижение цены на нефть до 25 долларов за баррель в начале 2017 года и ее сохранение вблизи этого уровня до конца 2019 года, во втором — постепенный рост цены на нефть до 55 долларов за баррель в 2019 году.

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Колебания курса рубля
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
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  • esfir9999
    На рынке активно скупают рубли и причем много... но это пока не означает что мы должны форсировать траты по левериджу. Доллар США и русский рубль по влиянию этого отношения на операционную прибыль счет пока 10:1. Также не следует забывать что леверидж – это рычаг, при небольшом усилии которого можно существенно изменить результаты производственно-финансовой деятельности предприятий компании в РФ.
    19:03
    28.12.2016
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  • Павел из Сибири
    То есть, когда рубль почти в три раза опустили(к доллару)-это влияние цен на нефть... Когда нефть стала дорожать-рубль подниматься не будет... Он, оказывается от цены на нефть не зависит... Я не экономист, но вижу логику вранья и обмана людей...
    21:39
    28.12.2016
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