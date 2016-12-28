Рубль стал вести себя достойно, заявила Набиуллина

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Российская национальная валюта стала менее чувствительной к колебаниям нефтяных цен и пока ведет себя более или менее достойно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что очень важно, рубль стал менее волатильным по отношению к цене на нефть: мы видим, как цены на нефть достаточно сильно меняются, а рубль более или менее стабилен. Это связано и с тем, что субъекты экономики привыкают к плавающему курсу , начинают хеджироваться, выстраивать свою политику управления ликвидностью соответствующим образом. И мы видим, что рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более или менее достойно", — сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24"

По ее словам, ЦБ РФ при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в стране ожидает стабильного курса рубля. "Мы в любом сценарии не ожидаем каких-то потрясений, потому что плавающий курс — амортизатор внешних шоков", — подчеркнула глава регулятора.

Банк России в основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) представил три сценария макроэкономического развития РФ на ближайшие три года в зависимости от цены на нефть и других внутренних и внешних факторов. Базовый сценарий, который ЦБ считает наиболее вероятным, основан на предположениях, что заметного изменения конъюнктуры мировых сырьевых рынков не произойдет и цена на нефть марки Urals в ближайшие три года будет около 40 долларов за баррель.

Два альтернативных сценария предполагают более медленное и более быстрое восстановление роста мировой экономики, что приведет к формированию более низкой или более высокой траектории цен на нефть. В первом из них заложено снижение цены на нефть до 25 долларов за баррель в начале 2017 года и ее сохранение вблизи этого уровня до конца 2019 года, во втором — постепенный рост цены на нефть до 55 долларов за баррель в 2019 году.