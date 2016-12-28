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Аналитики: рынок российских акций и рубль мало изменятся в начале дня

09:5728.12.2016
(обновлено: 10:01 28.12.2016)
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Экономический анализ. Архивное фото
© Fotolia/ Kurhan

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль в начале дня мало изменятся в отсутствие сигналов с западных рынков, говорят трейдеры.

На фоне приближения праздников рыночная активность останется пониженной, отмечают аналитики.

Прогнозы

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Итоги года в экономике России: укрощение инфляции и большая приватизация
Ожидается открытие российского рынка акций с незначительным отклонением по индексу ММВБ, вблизи отметки 2190, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2180 и 2170, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2200 и 2210 по ММВБ, считает Виталий Манжос из банка "Образование".

"После нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных фондовых площадок. Неопределенный внешний фон пока не способствует заметному отклонению российского рынка в первой половине дня", — добавил он.

Благодаря утренней стабилизации нефтяных котировок торги рублем на Мосбирже откроются вблизи уровней вчерашнего закрытия, а в ходе торгов доллар к рублю может обновить полуторагодовые минимумы, оценил Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,1-61,3 рубля, для европейской валюты — 62,8-64,1 рубля, добавил он.

Внешние факторы 

Работа биржи. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Итоги года: рынок российских акций пережил "черных лебедей"
Фондовые индексы США на предыдущих торгах повысились на 0,1-0,5% на фоне сильной статистики по доверию потребителей к экономике страны.

Фондовые фьючерсы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,25%.

Азиатские биржи торгуются, снижаясь в пределах 0,4%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 55,9 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро торговался на уровне 1,0474 доллара против 1,0455 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ 

Рынок акций РФ вырос по основным индексам на позитиве от зарубежных площадок и нефти по марке Brent, мартовский фьючерс которой поднялся выше 56,5 доллара за баррель.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,53% — до 2189,43 пункта, индекс РТС — на 0,99% — до 1135,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 0,32 рубля, до 60,67 рубля, евро — на 0,33 рубля, до 63,44 рубля, следует из данных Московской биржи.

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