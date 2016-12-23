Официальный курс евро снизился до 63,54 рубля

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,79 копейки — до 63,5425 рубля, курс доллара уменьшился на 1,13 копейки — до 60,8528 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 1,42 копейки, составив 62,0632 рубля.